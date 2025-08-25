高捷O9站B、C基地聯開案招商 近30家業者參加

快訊

中央社／ 高雄25日電

高市府今天辦理高捷O9站聯合開發案B及C基地公告招商說明會，吸引近30家投資團隊。副市長林欽榮說，將透過都市計畫變更及中正運動場改建，創造高品質運動園區及都市門戶街區。

捷運O9站聯合開發案A基地成功招商後，高雄市捷運局再辦理B及C基地公告招商，今天在高雄舉行招商說明會，吸引近30家投資團隊齊聚參加。

林欽榮致詞表示，市政府團隊民國111年開始進行改造計畫，將40年歷史的中正運動場，從原封閉式場所改造成開放式場域，保存部分看台，打造600公尺的環形高架市民散步道，園區未來將引入餐飲和商店進駐。

此外，步道旁並規劃運動相關文創小舖、咖啡酒吧、輕食等空間，讓民眾到此不僅能運動，還能放鬆、交流，成為創意碰撞的休閒、商務、生活街區。

捷運局長吳嘉昌表示，O9捷運開發區A基地已在今年4月完成評選，B、C基地則在今年7月底公告招商。B基地面積1436坪，開發量體約1.63萬坪，預估總投資額新台幣36.9億元。

此外，C基地面積3131坪，開發量體約3.62萬坪，預估總投資額達98.4億元，A、B、C三基地合計可為捷運局創造96億元的收益挹注捷運建設。

捷運局表示，此次招商基地不僅是中正交流道進入市區的第一站，距離衛武營藝文特區僅一站之隔，周邊更整合運動休閒機能，具備成為全台最大運動休閒生活聚落的條件，本案將於12月31日截止投標，歡迎投資人踴躍參與。

