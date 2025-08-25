聽新聞
抓住暑假尾巴 大樹水樂園8月30、31日登場
暑假即將結束，高市觀光局掌握假期尾聲，預計本周末（8月30、31日）在大樹舊鐵橋濕地公園推出水樂園活動，將有6 座大型戲水氣墊登場，現場還有大樹區公所規畫的美食市集，家長可掌握假期尾聲帶小朋友戲水消暑。
觀光局說明，6座巨型戲水氣墊，分別為「CACA象主題巨無霸戲水池」、「黃色球池」、「大型戲水池」、「手搖船」、「水上步行球」及「粉白主題球池」。
動物造型的「巨無霸戲水池」比籃球場還大，「手搖船」與「水上步行球」可考驗平衡與協調力，粉白主題球池則是專為幼兒設計，柔和配色十分療癒。另有「旋轉戰鬥機」與「礦山火車」屬於機械遊樂設施，動感又刺激。
觀光局長高閔琳表示，大樹區首度舉辦水樂園活動，大樹觀光資源豐富，除了帶小朋友戲水，另有三和瓦窯、鳳梨工廠及竹寮取水站等觀光景點，適合親子旅遊。
