快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

聽新聞
0:00 / 0:00

抓住暑假尾巴 大樹水樂園8月30、31日登場

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市觀光局8 月 30、31 日將在大樹舊鐵橋濕地公園推出免費氣墊水樂園活動，共有6座大型戲水氣墊。圖／高市觀光局提供
高市觀光局8 月 30、31 日將在大樹舊鐵橋濕地公園推出免費氣墊水樂園活動，共有6座大型戲水氣墊。圖／高市觀光局提供

暑假即將結束，高市觀光局掌握假期尾聲，預計本周末（8月30、31日）在大樹舊鐵橋濕地公園推出水樂園活動，將有6 座大型戲水氣墊登場，現場還有大樹區公所規畫的美食市集，家長可掌握假期尾聲帶小朋友戲水消暑。

觀光局說明，6座巨型戲水氣墊，分別為「CACA象主題巨無霸戲水池」、「黃色球池」、「大型戲水池」、「手搖船」、「水上步行球」及「粉白主題球池」。

動物造型的「巨無霸戲水池」比籃球場還大，「手搖船」與「水上步行球」可考驗平衡與協調力，粉白主題球池則是專為幼兒設計，柔和配色十分療癒。另有「旋轉戰鬥機」與「礦山火車」屬於機械遊樂設施，動感又刺激。

觀光局長高閔琳表示，大樹區首度舉辦水樂園活動，大樹觀光資源豐富，除了帶小朋友戲水，另有三和瓦窯、鳳梨工廠及竹寮取水站等觀光景點，適合親子旅遊。

高市觀光局8 月 30、31 日將在大樹舊鐵橋濕地公園推出免費氣墊水樂園活動，「水上步行球」可考驗平衡與協調力。圖／高市觀光局提供
高市觀光局8 月 30、31 日將在大樹舊鐵橋濕地公園推出免費氣墊水樂園活動，「水上步行球」可考驗平衡與協調力。圖／高市觀光局提供
鳳梨是大樹特產之一，大樹公所安排市集，家長帶小朋友戲水，還能一併購買在地農特產品。圖／高市觀光局提供
鳳梨是大樹特產之一，大樹公所安排市集，家長帶小朋友戲水，還能一併購買在地農特產品。圖／高市觀光局提供
高市觀光局8 月 30、31 日將在大樹舊鐵橋濕地公園推出水樂園活動。圖／高市觀光局提供
高市觀光局8 月 30、31 日將在大樹舊鐵橋濕地公園推出水樂園活動。圖／高市觀光局提供

朋友 觀光局 濕地公園

延伸閱讀

國人瘋出國讓宜蘭暑假住宿「旺季不旺」 車流塞爆雪隧多是1日遊客

旺季不再⋯花蓮暑假住房率曝光 「超冷清」 飯店業：出國盛行

全國僅雲林縣197所學校暑假提早結束！這原因8月25日就開學

找到國小畢業生了！黃金海岸戲水失蹤逾3周 尋獲遺體趴岸上

相關新聞

高雄捷運O9站B、C基地公開招商 可望引資135億元挹注建設

高雄捷運橘線O9苓雅運動園區站聯合開發案繼A基地標出後，B、C兩基地今天公開招商，此案將結合運動、休閒、工作與生活，打造...

抓住暑假尾巴 大樹水樂園8月30、31日登場

暑假即將結束，高市觀光局掌握假期尾聲，預計本周末（8月30、31日）在大樹舊鐵橋濕地公園推出水樂園活動，將有6 座...

開啟文物修復奇幻旅程 屏東典藏中心推職人學堂認識修復技藝

屏東縣典藏中心今年暑假推出「職人學堂」系列活動，開設「小小修復師」、「一日文物守護者」等體驗課程，邀請專業修復師帶領大小...

金門雙牛王寫傳奇 薛承琛復仇創「圓頭」 陳玉嘉勇奪百大青農

提到金門養牛農戶，許多人會想到金門首位與政府攜手示範養殖酒糟牛的牛農薛承琛，他曾是金門知名牛肉乾品牌「良金牧場」總經理，...

11億酒糟養牛夢碎？金門只剩閒置牛舍與沉重環境負擔

看好台灣龐大的牛肉市場，及金門擁有廉價高梁酒糟與休耕土地可種植牧草等優勢，縣府於2006年推動「酒糟養牛計畫」，規畫興建...

高雄旗津打造綠色餐盤 徵選10家業者加入

旗津獲交通部觀光署「重要廊帶亮點營造」補助4億元，旗後山步道、彩繪街區及高雄燈塔周邊景觀陸續完工，接下來「綠色美食餐盤計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。