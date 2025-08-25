開啟文物修復奇幻旅程 屏東典藏中心推職人學堂認識修復技藝

屏東縣典藏中心今年暑假推出「職人學堂」系列活動，開設「小小修復師」、「一日文物守護者」等體驗課程，邀請專業修復師帶領大小朋友走進文物保存第一線，參與者不只是觀眾，化身文化守護者，體驗修復師的神奇魔法。

「小小修復師」課程中，12名8至15歲大小朋友齊聚，桌上擺著教學用模具土塊，透過清除土塊，挖掘出其中的瓷器，加以拼接，回復瓷器的完整面貌。孩子們戴上手套，手裡握毛刷，認真地清理碎片，神情就像小小醫生在做精細手術。

「這裡要對準喔！碎片紋路就像拼圖一樣。」修復師陳俞君引導下，孩子們一步步完成拼合，有人因接縫成功興奮大叫「我拼起來了！」還有小朋友迫不及待舉起作品與爸媽分享。

文物修復師陳俞君說，有的孩子原本是「被爸媽推來」的，寧願在家滑手機，從實際操作中找到成就感。雖然不見得會立刻把修復師當成志向，但至少在這段過程中，體會到「原來破掉的東西，也能透過細心呵護而重獲新生。」

「一日文物修復師」課程也吸引不少成人學員，講師游淑芬形容，修復師就像文物的醫生，除修補裂痕，透過修復過程，看見一般人不易察覺的技術與文化痕跡，讓這些故事繼續流傳給後代。

講師游淑芬坦言，一般人很難進入修復室或庫房，典藏中心舉辦相關活動，讓民眾親眼看見修復師的日常，近距離接觸庫房，文化向下扎根方式，屏東典藏中心讓民眾藉由參與方式認識文物，意義深遠。

文化處表示， 典藏中心從2024年9月啟用，以屏菸19號倉庫改造新生，典藏超過三千件文物，是屏東大博物館群重要核心。不同於一般靜態的展示場域，典藏中心自籌劃以來，即以「開放式庫房」概念，呈現幕後保存樣貌，透過職人學堂等教育推廣活動，讓更多人親身體驗文物修復專業與細膩。

文化處進一步說明，典藏中心的工作大多屬於幕後，但這也是最貼近文物保存的核心，希望透過職人學堂，讓民眾能理解、親自嘗試這些專業。另外，也持續規畫「回憶旅行箱」等行動博物館計畫，讓館藏文物深入社區、關懷據點，成為文化交流的媒介。

