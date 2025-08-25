金門雙牛王寫傳奇 薛承琛復仇創「圓頭」 陳玉嘉勇奪百大青農

提到金門養牛農戶，許多人會想到金門首位與政府攜手示範養殖酒糟牛的牛農薛承琛，他曾是金門知名牛肉乾品牌「良金牧場」總經理，與合夥人理念不同而黯然退出，並上演「王子復仇記」，成立另一品牌「圓頭」，成為傳奇人物；另一養牛達人陳玉嘉是百大青農得主，兩人分屬不同世代，同樣以堅毅、創新精神推動金門牛產業。

63歲薛承琛童年家境清寒，生活艱辛磨練他的毅力，高中畢業後進入金門農會工作，觀察到養牛產業潛力，毅然辭去鐵飯碗學習創業。民國77年，以15萬買下29頭牛，79年與台南縣肉牛運銷合作社前主席曾榮泰等夥伴創立良金牧場，專營酒糟養牛。創業初期，面臨疾病、牛隻外銷禁令等挑戰，靠勤奮與拚勁，將牧場發展成全台最大民營牧場之一，養牛高峰達1300頭。

除了養牛，薛承琛也投入牛肉加工，民國89年開始生產牛肉乾，90年推出金門牛肉角，成為金門首個品牌牛肉乾，市占率一度達63%。陸續開發牛肉麵、牛肉爐及牛肉精等產品，拓展實體通路與大型零售。薛承琛推行保價收購，協助養牛戶消除拋售恐慌，保障產業穩定；對酒糟、牧草及小農契作的管理一手包辦。他認為，事業價值不只是數字，而是能帶來實際影響與回饋，「錢4腳、人2腳」，將收益回饋金門，投入教育與慈善，讓產業與社會共榮。

5年前，薛承琛與良金合夥人分家，他僅花72天便創立「圓頭農牧食品有限公司」及「圓頭肉乾品牌」，以「圓頭」呼應外號，也同音「源頭」，強調不忘本。他還推出「每包肉干獨一無二的身分證」，消費者一掃QRCODE就能知道牛農、牛肉履歷。他誓言將以淨利的20%回饋金門，實踐助農與教育夢想。

相比之下，陳玉嘉是新世代青年農戶，同樣展現創業勇氣與對土地的情感。陳玉嘉大學主修食品科學，2009年辭去加油站工作，以6頭牛起家踏上養牛路。

「那時大家都說，一個大學生怎會跑回鄉養牛？」他回憶，當時憑著不服輸精神與政府計畫支持，逐步闖出一片天。如今牧場總面積逾6000平方公尺，飼養規模達300多頭，加上與在地農民合作，總數突破千頭，成為金門最大種牛繁殖場。2022年，他獲選百大青農，並積極推動有機認證，為「金門有機牛肉」打響名號。

陳玉嘉非畜牧世家，靠自學與請益累積經驗，成立金門唯一牧草產銷班，從牧草栽種、施肥到收割形成一條龍生產，以牛糞製成有機肥，實現循環經濟。

「我十年沒用過化肥，全部靠牛糞肥，不僅省成本，也活化土地。」牧場多數牛為黃雜種，結合金門黃牛耐旱、耐病與安格斯牛優質肉質，兼顧換肉率與口感，也肩負黃牛保種任務。他強調，「不是黃色的牛就能叫黃牛，要經過基因定序確認。」

陳玉嘉說，金門牛以肉牛為主，飼料單純，飼養酒糟與牧草。酒糟來自金門酒廠副產品，成本僅台灣十分之一，成為養牛優勢，「一卡車15噸才2000元，只付運費，對農戶幫助大。」近年來，他將重心放在有機飼養，18公頃牧草田已有15公頃通過二次認證，即將完成最終階段。除了飼養，他也投入品牌經營，成立生鮮肉舖，並計畫擴展到牛肉加工產品，從牛肉乾到即食料理包，提升附加價值。

從不被看好，到打造出金門最大牧場，陳玉嘉說，循環經濟不只是降低成本，而是用在地方式養出安心的牛肉，希望把金門牛推向更廣闊市場，讓這片戰地土地的牛肉香氣成為金門驕傲。 陳玉嘉是新世代的青年農戶，他將重心放在有機飼養，自己投資買了多部大型農業機器，將18公頃牧草田通過認證，相當不容易。記者蔡家蓁／攝影 圓頭農牧創辦人薛承琛，他曾是金門知名牛肉乾品牌「良金牧場」的總經理，但後來與合夥人利益分歧，黯然退出，之後僅花72天上演「王子復仇記」，成立「圓頭」，成為傳奇人物。記者蔡家蓁／攝影 薛承琛30年前籌資1千萬元成立牧場專營酒糟養牛，曾是台糖以外最大養牛牧場，牛肉乾市占率高達63%。圖／薛承琛提供 陳玉嘉是新世代的青年農戶，他以6頭牛起家踏上養牛路，從門外漢變成專家，他指著身後的牧草說，這些都需要經過發酵，才能給牛吃。記者蔡家蓁／攝影 圓頭農牧創辦人薛承琛，被業界公認是「點子王」，首創推出「每包肉干獨一無二的身分證」，消費者一掃QRCODE就能知道牛農、牛肉履歷。記者蔡家蓁／攝影

