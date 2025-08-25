11億酒糟養牛夢碎？金門只剩閒置牛舍與沉重環境負擔
看好台灣龐大的牛肉市場，及金門擁有廉價高梁酒糟與休耕土地可種植牧草等優勢，縣府於2006年推動「酒糟養牛計畫」，規畫興建屠牛線、種牛牧場、養牛專區等，並自澳洲引進種牛繁殖，盼建立完整的循環畜牧體系。2009年，農委會核准經費高達11億餘元，16年過去，養牛專區、牛舍長時間閒置，今年又遭審計單位質疑，民代批，這是缺乏深思熟慮的政策，徒增環境負擔。
這項養牛計畫一度被視為金門繼高粱酒後「第二產業支柱」，縣府寄望養牛能解決酒糟去化、促進產業升級，甚至帶動觀光經濟，除了歷任縣長對此計畫持不同看法，政策未能延續外，加上疫病等因素，讓養牛計畫的推動，波折不斷。審計單位多年來持續點名，酒糟養牛計畫未能達到目標，設施閒置，造成資源浪費。
「對這項計畫，我是存疑的！」議員董森堡指出，金門雖有免費酒糟作飼料，但環境與水資源不足，無法支撐龐大的畜牧量能。「一頭牛一天排泄量，相當於20至30個人排泄量，金門怎麼承受？」加上金門緊鄰中國大陸，牛隻容易受到口蹄疫、牛結節疹侵襲，銷往本島市場受限，規模經濟難成形。
「金門連本土黃牛保種都做不好，卻引進布拉安格斯。消費者去吃正宗布拉安格斯就好，為何要到金門吃？」董森堡直言，這是缺乏深思熟慮的決策，升高環境負擔。
雖然政策受質疑，金門養牛卻在市場上留下另一個故事。近年牛價走高，不少農戶靠養牛致富，牛肉乾、牛肉麵等產品成為遊客必買伴手禮。據統計，有業者光靠牛肉乾，一年營收就突破2億元，僅次於金酒；值得一提的是，約3至4成金門民眾因傳統不吃牛，島上牛肉主要由觀光客消費。
金門酒糟牛肉乾在觀光市場打出名號，吸引旅台青年返鄉創業，養牛一度被視為藏富於民產業，成為戰地島嶼的一抹繁榮風景。
金門縣農會總幹事文水成指出，金門畜牧戶多為小規模，防疫與環境管理不足，加上離大陸近，一有風吹草動就可能引發疫情且衝擊甚鉅；若能集中規畫、有規模飼養，仍可降低風險。他說，金門全盛時期整體牛隻達8千多頭，如今剩3千多頭，因數量減少，牛價居高不下。
當初也是養牛計畫執行者之一的文水成說，政策立意是朝向永續循環的方向，以酒糟來養牛，牛的排泄物再種牧草，雖然花很多錢，上路前也有經評估，但因為疫病風險大，只能說計畫趕不上變化。
近年縣府決定結束酒糟養牛計畫，轉而推動畜牧專區，集中管理零散業者，改善汙染與防疫風險。縣長陳福海指示畜試所，引導業者遷入專區，導入現代化飼養，並推動牛糞再利用，將其製成有機肥料，供農試所、林務所植栽使用，試圖建構資源循環新模式。
先前太湖畜牧業者近百頭牛隻進駐畜牧專區，改善牛群環境汙染問題及保障軍民生活環境；也輔導碧山及其他畜牧業者進駐，以改善學童安全問題及環境問題，希望解決牛隻缺乏管理在路上趴趴走亂象。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言