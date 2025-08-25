聽新聞
高雄旗津打造綠色餐盤 徵選10家業者加入

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄旗津以燈塔、海浪及豔陽著稱，獲中央補助4億元改造經費，觀光局以3大元素設計觀光新品牌識別。記者徐白櫻／攝影
高雄旗津以燈塔、海浪及豔陽著稱，獲中央補助4億元改造經費，觀光局以3大元素設計觀光新品牌識別。記者徐白櫻／攝影

旗津獲交通部觀光署「重要廊帶亮點營造」補助4億元，旗後山步道、彩繪街區及高雄燈塔周邊景觀陸續完工，接下來「綠色美食餐盤計畫」號召在地餐飲業者接受學者專家輔導，將徵選10家業者加入，打造永續在地餐飲品牌。

高雄市觀光局去年提出「灣區大港．旗津領航」競爭型計畫獲得補助，內容包括遊客中心、海水浴場救生站、遊客淋浴區與公廁、Sunset Bar等指標建築、景觀及動線改善、納入穆斯林等國際觀光客需求等友善觀光規畫。

「2025旗津綠色美食餐盤計畫」屬於子計畫，以環境永續及綠色美食為雙主軸，邀請5位學者專家加入輔導團隊，從食材挑選、開發創新、設計多國語言菜單等面向提升餐飲品質。

觀光局長高閔琳表示，永續旅遊概念日受重視，以燈塔、海浪及豔陽等元素，打造旗津全新品牌視覺（CIS）強化旗津的旅遊辨識度；綠色美食餐盤計畫邀請產官學專家，融合旗津文化設計菜色與命名、多語菜單及導入行動支付，將旗津美食推廣給更多穆斯林及海內外旅客。

觀光局說明，8月29日將於旗津區公所辦說明會，報名至9月10日截止，入選店家可獲3千元獎勵金。如店家針對空間優化提出具體方案，符合環境永續、綠色美食及旗津觀光意象，觀光局將共同分攤改造經費，擇3家業者提供1萬元補助金。

