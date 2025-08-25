聽新聞
高美館護岸改砌石 水鳥不見了

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄報導
高雄市立美術館園區進行水岸棲地環境改善工程，居民及保育人士批評，岸邊原有的灌叢與綠地緩坡破壞殆盡，硬邦邦砌石取代後，連鵝都無法築窩下蛋。記者徐白櫻／攝影
高雄市立美術館周邊是高級住宅區，近日園區進行內惟埤水岸棲地環境改善工程，居民驚覺水岸邊原有的灌叢與綠地緩坡遭破壞殆盡，改以硬邦邦砌石護岸取代，水面也縮減。保育人士批評像蓋水庫、滯洪池，罔顧生態規畫，高雄首善的文化展場生態園區變得沒有美感。

高市文化局回應，塊石護岸具較高穩定性，孔隙有利植物及水中生物之生長；今年4月進行在地生態團體訪談，經生態專家檢核建議後定案施工。

美術館後方展開環境改善工程，鳥類保育專家發現，水岸邊原有的灌叢與綠地緩坡被破壞殆盡，砌石方式取代後，「搞成塊石工地，好像在蓋水庫、滯洪池」。鳥友說，施工後少有過境鳥駐足吸引拍鳥一族，水岸鋪設滿滿卵石，不利於濕地緩坡的生態系統自然形成。

「工法真的很糟糕！」王姓居民批評，施工單位為堆砌石塊占用不少水池面積，約比多年前縮減一半，而且池畔緩坡原為水鳥棲息地，以前白鵝築巢產卵，現在都不見了。

議員簡煥宗表示，內惟埤有重要的滯洪調節功能，雖事前已評估工法確認可行性，但施工前缺乏完善討論溝通，應和地方、學者如野鳥學會加強溝通，減少雙方誤解。

議員陳美雅表示，生態園區是闔家休憩景點，也吸引不少外地遊客，大型石塊取代原有堤岸緩坡，恐會減低生態多元性，綠意和文藝氛圍也會減少，應審慎考量，「不是錢花了就好！」

文化局解釋，內惟埤水岸多處淘空，造成土壤流失、塊石崩落及生態棲地面積縮減等問題；全案採用生態工法，不用水泥固定塊石，靠物理性堆疊穩固邊坡。

此外，配合工程需要，生態池水位調降至55公分左右，露出常水位以下之既有砌石，水位復原後，將以能呈現自然水岸植物、草地為主的樣貌，後續會陸續呈設生態導覽、環境教育及美學自導系統。

