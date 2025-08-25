金門養牛農戶 薛承琛 上演復仇記 陳玉嘉 獲百大青農
提到金門養牛農戶，許多人會想到金門首位示範酒糟牛計畫的牛農薛承琛，他曾是知名牛肉乾品牌總經理，因與合夥人理念不同黯然退出，並上演「王子復仇記」另創立新品牌；另一養牛達人陳玉嘉是百大青農得主，兩人分屬不同世代，同樣以堅毅、創新精神推動金門牛產業。
63歲薛承琛高中畢業後進金門農會工作，觀察到養牛產業潛力，辭去鐵飯碗學習創業。1988年，他以15萬買下29頭牛，1990年與台南縣肉牛運銷合作社前主席曾榮泰等夥伴創立良金牧場，專營酒糟養牛，發展成全國最大民營牧場之一，養牛高峰達1300頭。
除養牛，薛承琛也投入牛肉加工，他也熱中教育與慈善，誓言以淨利20%回饋金門，實踐助農與教育夢想。
陳玉嘉則是新世代青年農戶，大學主修食品科學，2009年辭去加油站工作，以6頭牛起家踏上養牛路。
「那時大家納悶，一個大學生怎會跑回鄉養牛？」他回憶，當時憑著不服輸精神與政府計畫支持，逐步闖出一片天。如今牧場飼養規模達300多頭，加上與在地農民合作，總數突破千頭，成為金門最大種牛繁殖場。2022年獲選百大青農，並推動有機認證，為「金門有機牛肉」打響名號。
陳玉嘉靠自學與請益累積經驗，成立金門唯一牧草產銷班，從牧草栽種、施肥到收割一條龍生產，以牛糞製成有機肥，實現循環經濟。
「我10年沒用過化肥，全部靠牛糞肥，不僅省成本也活化土地。」近年陳玉嘉將重心放在有機飼養，從不被看好到打造出金門最大牧場，他說，希望將金門牛推向更廣闊市場，讓戰地土地上的牛肉香氣成為金門驕傲。
