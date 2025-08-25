金門酒糟養牛 投入11億喊卡遭質疑

金門縣府看好牛肉市場藍海，及金門擁有廉價高粱酒糟與休耕土地可種植牧草等優勢，2006年推「酒糟養牛計畫」，規畫興建屠牛線、種牛牧場、養牛專區與大型堆肥廠等，經費高達11億餘元。但歷經16年，養牛專區、牛舍長期閒置，審計單位多次要求檢討仍未果，今年再度被點名，民代批，這是缺乏深思熟慮的政策，徒增環境負擔。

縣府回應，酒糟養牛計畫已終止，轉而推動畜牧專區，集中管理零散業者，改善汙染與防疫風險。縣長陳福海指示畜試所引導業者遷入專區，導入現代化飼養，並推動牛糞再利用，製成有機肥料，供農試所、林務所植栽使用，建構資源循環新模式。

縣府說，近期太湖畜牧業者近百頭牛隻已進駐畜牧專區，也輔導碧山及其他畜牧業者進駐。

酒糟養牛計畫一度被視為金門繼高粱酒後第二產業支柱，並自澳洲引進種牛繁殖，縣府寄望養牛能解決酒糟去化、促進產業升級，帶動觀光經濟。不過，歷任縣長看法分歧，政策未能延續，加上疫病等因素，讓養牛計畫一波三折。審計單位多年來持續點名，指酒糟養牛計畫未達成目標，讓設施閒置造成資源浪費。

「對這項計畫，我是存疑的。」議員董森堡指出，金門雖有免費酒糟當飼料，但環境與水資源不足，無法支撐龐大畜牧量能，「一頭牛一天可產出相當於20至30人排泄量，金門怎麼承受？」加上緊鄰中國大陸，牛隻易受口蹄疫、牛結節疹侵襲，銷往本島市場也受限，規模經濟難成形。

政策遭質疑，但近年牛價走高，不少農戶靠養牛致富，牛肉乾、牛肉麵等產品是遊客必買伴手禮。有業者單靠牛肉乾，年營收突破2億元，僅次於金酒，消費主力是觀光客。

金門縣農會總幹事文水成指出，金門畜牧戶多為小規模，防疫與環境管理不足，加上離大陸近，一有風吹草動就可能引發疫情，且衝擊甚鉅。他說，金門全盛時期牛隻達8千多頭，如今剩3千多頭，數量減少，牛價居高不下。

當初也是養牛計畫執行者之一的文水成說，政策立意是朝永續循環方向，上路前有經評估，但因疫病風險大，只能說計畫趕不上變化。

