屏東小琉球有紅綠燈了 9月啟用

屏東小琉球近年觀光愈加盛行，連假期間往往萬人登島，遊客租機車暢遊景點，車流量增加，路口風險也提升。但全島長年無任何交通號誌，縣府4月在復興路與相埔路口設置島上第1個紅綠燈，預計暑假啟用，但迄今未通電。

台電屏東區處表示，管路及電氣施工預計9月中旬完成。屏東縣警局交通隊說，電力接通，號誌正式啟用。

縣府4月在琉球鄉全德國小旁邊，復興路與相埔路口設置島上第1個紅綠燈，引發居民熱議，當時縣警局交通隊預計7月驗收、8月啟用，如今已8月下旬，暑假也近尾聲，紅綠燈仍未啟用，接下來9、10月又有4個3天連假，地方預計將帶來另一波觀光人潮。

縣警局交通隊指出，號誌設備已完成裝設，現地發電機測試功能正常，後續辦理驗收作業，但近期受連日豪雨與風災影響，台電人力調度優先支援嘉義、台南等地搶修復電工程，琉球地區的下地接電作業尚在排程中，已與台電聯繫，近期完成接電，電力接通即可啟用。

交通隊也表示，設在全德國小旁是考量小琉球學童通學安全，加上當地觀光與經濟發展日益熱絡，號誌可有效引導車流、保護通學孩童，讓學童從小熟悉號誌化路口的運作模式，建立正確交通安全觀念。

