邱議瑩、許智傑搶攻三民區 邱提四維行政中心遷入高雄車站

爭取民進黨高雄市長提名的立委邱議瑩、許智傑，今天不約而同挺進高雄第二大行政區三民區。邱議瑩說，三民區是許多重大建設的所在地，她主張市府四維行政中心暫遷至高雄車站新大樓，結合高雄車站大都更計畫，創造雙贏。

立委邱議瑩今早在三民區覆鼎金保安宮舉行「傾聽、共贏之旅」，議員張博洋等人到場聲援。邱議瑩說，三民區是高雄市人口最多的行政區之一，也是許多重大建設的所在地，將推動市府大樓（四維行政中心）暫搬遷到高雄車站新大樓，結合高雄車站大都更計畫，串連三鳳中街、長明、後驛、車站動漫街鄰近四大商圈，活絡商業機能。

邱議瑩指出，高雄車站兩側的旅宿與商用大樓，以及總面積約2千坪的公辦都更項目，總投資規模約60億；若將四維行政中心遷移到商用大樓，洽公民眾可善用台鐵、捷運、公車等大眾運輸，人潮可繁榮商圈。此外，四維中心原址推動都更，預估可創造300億元以上商機。

立委許智傑舉辦三民區市民見面會，議長康裕成、議員何權峰及張博洋出席活動，三民區里長聯誼會主席黃文良也率領16位里長到場支持。

許智傑說，未來若獲得市民信任，他會把三民區「顧牢牢」，加速高鐵、黃線捷運等重大軌道建設進展計畫，並推動商業服務升級，串連各商圈的復甦與相輔效應，朝商圈數位化、智慧化的商業模式導向努力。 立委許智傑（右）今天前進三民區舉辦見面會，不少市民到場相挺。圖／許智傑服務處提供 立委許智傑（右）今天前進三民區舉辦見面會，本命區位在三民區的議長康裕成（左）站台加油。圖／許智傑服務處提供 立委邱議瑩前進三民東區舉辦「傾聽、共贏之旅」座談會，場面熱鬧。圖／邱議瑩服務處提供

