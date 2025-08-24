中國海警船上下午兩度襲擾金門水域 海巡併航驅離

4艘中國海警船今天上午、下午2度襲擾金門水域遭海巡併航驅離；海巡署金馬澎分署表示，這是中國海警2年來首次利用週日假期進行灰帶襲擾，時間就在剛辦理完罷免及公投後一天，情況不同以往。

海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿指出，今天上午8時50分，中國海警「14608」、「14527」、「14603」及「14515」4艘船，自大帽山西南方航入金門水域，並關閉「船舶自動識別系統」（AIS），以一路縱隊方式向東航行遭海巡偵獲，快速調度巡防艇前往對應，並於上午11時將中國海警船驅離出限制水域。

金馬澎分署表示，相同4艘中國海警船於下午3時再度襲擾金門水域，海巡署預置巡防艇立即近迫對應，並透過中、英文無線電廣播，要求海警船轉向航離，中國海警船在巡防艇併航監控下，於下午5時10分航出金門限制水域。

金馬澎分署指出，這是2年以來中國海警第一次利用週日假期進行灰帶襲擾，時間就在剛辦理完罷免及公投後的一天，情況不同於以往。

海巡署發布新聞稿呼籲，中國應停止類似破壞區域和平穩定行徑，以免引起兩岸人民反感，海巡署始終秉持堅定執法立場，周全應對，全力捍衛國家主權、確保國家安全。

商品推薦