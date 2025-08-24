光復節連假台金航線釋出3萬9千機位 明起開放訂票

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
光復節連假自10月24日至10月26日有3天，交通部民用航空局宣布台金管制航線訂位將於明日上午9時起開放訂位。記者蔡家蓁／攝影
光復節連假自10月24日至10月26日有3天，交通部民用航空局宣布台金管制航線訂位將於明日上午9時起開放訂位。記者蔡家蓁／攝影

114年光復節連假自10月24日至10月26日共有3天連假，民航局規劃10月23日至10月27日為航空疏運期，共計5天。交通部民用航空局宣布台金管制航線訂位將於明日上午9時起開放訂位，此次台金航線運能共提供412架次、3萬9140個座位數，金門縣政府已請民航局要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

縣府提醒旅客，此次光復節連假，於尖峰時段114年10月23日至10月25日台灣出發往金門方向，以及114年10月25日至10月27日金門出發往台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，俾使有限的空運資源獲得更有效的利用。

另縣府也請鄉親旅客，於訂位完成日起3日內完成開票，例如8月25日訂票者，應於8月27日前完成開票，以利民航局及航空公司儘早掌握旅客訂位情形並加速清艙作業，據以規劃後續加班機運能。如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票以維自身之權益。

提醒民眾務必事先訂妥機位，以免耗費時間於機場候補，另離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒隨時留意最新氣象資訊，以做好行程規劃，並提醒搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件以便順利搭機。

