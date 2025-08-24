金門國家公園30周年研討會 劉世芳：金門是發光發熱的亮點

內政部國家公園署金門國家公園管理處舉辦「金門國家公園成立30周年國際學術研討會」，今天落幕。內政部長劉世芳蒞金主持閉幕式暨綜合座談時強調，金門設立國家公園的意義不僅展現國家重視，更凸顯金門在台灣歷史、人文與生態保育上的獨特定位，「金門不是偏鄉，不是邊陲，而是發光發熱的亮點」。

劉世芳指出，研討會以「金門國家公園的回顧與展望：人文、韌性與創新的未來」為主題，邀集來自美、日、韓、新加坡、馬來西亞及台灣等地重量級學者專家齊聚金門，針對氣候變遷、環境保育、社會韌性、地方創生、科技應用及永續發展等議題進行深入交流，所產出的論文兼具深度與厚度，未來將完整收錄於官方網站，作為金門發展的重要參考。

金門國家公園自民國84年成立以來，致力保存閩南式古厝與中西合璧洋樓等傳統聚落，積極尋找古厝所有權人修復活化，至今已標租民宿、賣店84棟，開放展館9棟，並補助民間參與，重現聚落風華，帶動地方共榮。劉世芳說，這不僅是文化保存，更是對金門人的致敬。

除傳統聚落外，金門曾是二戰後守衛台澎金馬的最前線，歷經古寧頭戰役、八二三砲戰與長期砲擊，形成獨特戰地文化，國家公園接管並修復軍事據點，結合展示、導覽、音樂節及軍事體驗活動，推廣環境教育與觀光，讓戰役史蹟得以延續。

此外，金門島群亦擁有多變地質景觀與豐富生態，為東亞候鳥遷徙重要中繼站，也是歐亞水獺在台灣的重要棲息地，國家公園長期與學術單位及NGO合作，進行生態監測、鳥類救傷與保育教育，提升民眾保育意識，守護金門自然遺產。

劉世芳提到，行政院自111年起核定超過11億元，推動為期五年的「金門亮點計畫」，由金管處與縣府共同執行，涵蓋環島自行車系統、太武山林間步道系統及動態戰爭體驗三大主軸。透過自行車與步道建設串聯景點，提升低碳生態旅遊品質，同時活化戰地史蹟與聚落文化，深化金門的永續發展。

她強調，未來將持續透過跨領域學術對話與實務整合，描繪金門下一個30年的藍圖，形塑兼具人文深度、生態韌性與創新精神的發展方向，並強化國際連結，展現台灣國家公園在永續島嶼發展上的國際影響力。 「金門國家公園成立30周年國際學術研討會」今天落幕，最後舉行綜合座談。記者蔡家蓁／攝影 「金門國家公園成立30周年國際學術研討會」今天落幕，內政部長劉世芳快閃金門主持閉幕式暨綜合座談。記者蔡家蓁／攝影 內政部長劉世芳今天蒞金主持閉幕式暨綜合座談時強調，金門不是偏鄉，不是邊陲，而是發光發熱的亮點。記者蔡家蓁／攝影

