金門國家公園30年研討會 劉世芳：金門非歷史偏鄉
金門國家公園成立30週年國際學術研討會今天落幕，內政部長劉世芳說，金門在台灣歷史發展上不是偏鄉，自有其獨特歷史、人文與生態保育定位，盼未來更多人深掘金門人文歷史與自然。
金門國家公園今年成立30週年，管理處自22日起辦理「金門國家公園成立30週年國際學術研討會」，今天下午閉幕式暨綜合座談中，劉世芳、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允等出席。
劉世芳致詞表示，金門有國家公園，就代表金門在台灣發展歷史上不是偏鄉，「它有非常獨特歷史、人文與生態保育的定位」；她也說，在場學者專家、與談人所進行報告、論文都非常重要，「我要求放在我們國家公園官方網站，其實就是對金門人的致敬」，盼學者專家持續提供金門發展建言，讓金門能發光發熱。
劉世芳表示，金門有豐富人文歷史、生態保育亮點，希望台灣、外國朋友除到金門觀光旅遊，更有興趣深掘金門人文歷史與自然。
根據內政部國家公園署發布的新聞稿，劉世芳指出，為協助金門整合建構「保育、文化保存及生態歷史觀光」主軸，行政院自民國111年起核定逾新台幣11億元，納入國家公園中長程計畫及內政部前瞻基礎建設計畫補助，由金管處與金門縣政府共同推動辦理為期5年「金門亮點計畫」，涵蓋金門環島自行車系統、太武山林間步道系統與參與動態型戰爭體驗3大主軸。
劉世芳說，透過自行車與步道建設，串聯在地觀光景點，提升生態旅遊品質，也活化戰地史蹟與傳統聚落文化資產，促進低碳觀光及文化保存，整合金門自然、生態與歷史資源，深化島嶼文化體驗與永續發展。
