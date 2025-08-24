聽新聞
午後對流旺盛高雄旗山下冰雹！ 民眾驚呼拍畫面：近期好常出現
中央氣象署今日下午3點06分發布大雷雨即時訊息，屏東縣、高雄市為警戒區域，持續時間約至下午4時，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。稍早3點多，高雄市旗山區就曾短暫下起冰雹，民眾在當地旗尾洋洋加油站附近拍下畫面，稱近期不斷出現冰雹，相當驚奇。
高雄田寮、旗山一帶上周16日也下起冰雹，冰雹像雨點般砸落車輛，發出聲響，當地民眾驚呼相當少見，紛紛趕緊拿起手機，記錄這難得一見的景象。此外，台中、嘉義、台南近日均出現冰雹，台中梨山農民憂心，冰雹導致遭擊落，當地還有8成水果味採收，深怕一整年的辛勞全泡湯，茶農也怕冰雹影響冬茶收成。
氣象署提醒這周受到南方雲系影響，天氣仍舊不穩定，可能會發生類似的劇烈天氣現象，午後對流旺盛也導致強烈降雨並伴隨冰雹，提醒冰雹會影響人車安全，需注意行車安全、減速慢行。
