快訊

男童參加夏令營遭熱油燙傷...家長批處理不當、助教滑手機 中原大學坦承疏失

吳思瑤表態不再續任民進黨團幹事長 陳培瑜請辭書記長

聽新聞
0:00 / 0:00

午後對流旺盛高雄旗山下冰雹！ 民眾驚呼拍畫面：近期好常出現

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
稍早3點多，高雄市旗山區就曾短暫下起冰雹，民眾在當地旗尾洋洋加油站附近拍下畫面，近期不斷出現冰雹，相當驚奇。記者宋原彰／翻攝
稍早3點多，高雄市旗山區就曾短暫下起冰雹，民眾在當地旗尾洋洋加油站附近拍下畫面，近期不斷出現冰雹，相當驚奇。記者宋原彰／翻攝

中央氣象署今日下午3點06分發布大雷雨即時訊息，屏東縣、高雄市為警戒區域，持續時間約至下午4時，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，以及低能見度。稍早3點多，高雄市旗山區就曾短暫下起冰雹，民眾在當地旗尾洋洋加油站附近拍下畫面，稱近期不斷出現冰雹，相當驚奇。

高雄田寮、旗山一帶上周16日也下起冰雹，冰雹像雨點般砸落車輛，發出聲響，當地民眾驚呼相當少見，紛紛趕緊拿起手機，記錄這難得一見的景象。此外，台中、嘉義、台南近日均出現冰雹，台中梨山農民憂心，冰雹導致遭擊落，當地還有8成水果味採收，深怕一整年的辛勞全泡湯，茶農也怕冰雹影響冬茶收成。

氣象署提醒這周受到南方雲系影響，天氣仍舊不穩定，可能會發生類似的劇烈天氣現象，午後對流旺盛也導致強烈降雨並伴隨冰雹，提醒冰雹會影響人車安全，需注意行車安全、減速慢行。

冰雹 高雄市

延伸閱讀

2縣市大雷雨轟1小時 防冰雹、雷擊

民進黨要檢討重新站起！ 林岱樺：高雄要爭取能源分配公平性

蘋果、水梨掉滿地…台中梨山午後突下冰雹 果農憂衝擊農損

影／玉山東峰驚魂！2山友疑遭雷擊 女頭破血流男全身麻痺

相關新聞

午後對流旺盛高雄旗山下冰雹！ 民眾驚呼拍畫面：近期好常出現

中央氣象署今日下午3點06分發布大雷雨即時訊息，屏東縣、高雄市為警戒區域，持續時間約至下午4時，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷...

高美館水岸施工遭疑變「水庫、滯洪池」鳥類專家批評破壞綠地

高雄市美術館正進行內惟埤水岸棲地環境改善工程，大範圍去除水岸邊灌叢與綠地緩坡，改以砌石整修護岸引發保育人士撻伐，批評好像...

影／小琉球全島第一個紅綠燈 將在9月中旬啟用

小琉球島上第一個紅綠燈今年4月設置完成，迄今未通電。台電屏東區處表示，管路及電氣施工預計在9月中旬完成。屏東縣警局交通隊...

明華園總團十年後再登金門 《貓神》萬人共賞破紀錄

由文化部主辦的「文化平權巡演—庄頭劇場‧藝日限定」第二站，昨晚在金城鎮莒光共融公園盛大登場。睽違金門10年，明華園戲劇總...

少子化浪潮襲！高雄多校退場 地方促轉型活化

受少子化影響，高雄和春技術學院、國際商工、東方設計大學、高美醫專陸續停招，除國際商工轉型中山大學醫學院校區，其餘校地均閒...

「抗高溫調適行動展」高雄場 邊玩邊學提升氣候韌性

環境部在高雄推出「抗高溫調適行動展」，以「看懂高溫、學會降溫、一起行動」為主軸，展期只到明天，歡迎民眾邊玩邊學，共同提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。