永續在地餐飲 高市旗津推「綠色美食餐盤計畫」

高雄市觀光局今天宣布啟動「2025旗津綠色美食餐盤計畫」，以「環境永續」及「綠色美食」雙主軸，邀集在地餐飲店家參與，讓旗津餐飲服務再升級，即日起至9月10日開放報名。

觀光局長高閔琳說，為強化旗津的旅遊印象與美食記憶，觀光局推出「2025旗津綠色美食餐盤計畫」，邀產官學專家共同輔導旗津在地餐飲店家，從創意料理開發、行動支付導入建議與品牌空間優化等，希望將旗津美食推廣給更多遊客。

觀光局今天新聞稿表示，「2025旗津綠色美食餐盤計畫」以「環境永續」及「綠色美食」雙主軸，邀在地餐飲店家參與，活動即日起至9月10日開放報名，8月29日於旗津區公所辦理說明會，將徵選出10家業者進行輔導，12月辦理成果發表會。

觀光局說明，為鼓勵在地店家參與，入選輔導店家可獲新台幣3000元獎勵金；如店家針對「空間優化」提出具體方案，並符合環境永續、綠色美食及旗津觀光意象等精神且具可行性，觀光局將分攤改造經費，擇3家業者提供1萬元補助金。

觀光局表示，「2025旗津綠色美食餐盤計畫」正式啟動，歡迎旗津區具有合法營業登記與食品衛生許可證、具固定營業場所之業者參加，並透過專家輔導，希望讓遊客到旗津觀光，能更深入了解旗津在地餐飲文化特色。

