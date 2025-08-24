高美館水岸施工遭疑變「水庫、滯洪池」鳥類專家批評破壞綠地

高雄市美術館正進行內惟埤水岸棲地環境改善工程，大範圍去除水岸邊灌叢與綠地緩坡，改以砌石整修護岸引發保育人士撻伐，批評好像在蓋水庫、滯洪池，罔顧生態規畫，讓高雄首善的文化展場的生態園區變得沒有美感。

高市文化局回應，塊石護岸具較高穩定性，塊石與塊石間之孔隙有利於植物及水中生物之生長；今年4月進行在地生態團體訪談，經生態專家檢核建議後定案施工。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海近日去高美館，赫然發現才幾個月沒去高美館竟然面目全非，因為施工因素，水岸邊原有的灌叢與綠地緩坡被破壞殆盡，已經被硬梆梆的砌石整修工程所取代。

「搞成塊石工地，好像在蓋水庫、滯洪池」林昆海質疑，這樣一個工程需要從外地運來多少的塊石，到底增加了多少碳排？無法理解可以達到什麼目的和景觀效果。

除林昆海質疑工法不當外，也有鳥友反映， 施工之後，少有過境鳥駐足吸引拍鳥一族。此外，水岸鋪設滿滿卵石，不利於濕地緩坡的生態系統自然形成。

高市文化局解釋，內惟埤具有區域滯洪功能，因水岸出現多處掏空，造成土壤流失、塊石崩落及生態棲地面積縮減等問題，爭取中央經費進行內惟埤水岸棲地環境改善工程係。全案採用生態工法，不用水泥固定塊石，靠物理性堆疊來穩固邊坡，原則延用現地既有砌石護岸，再疊加砌塊石穩固岸坡、加種水生植物護坡。

此外，因岸邊砌石修補工程需要，生態池水位由常水位135公分以上調降至約55公分左右，露出常水位以下之既有砌石，且未來水位復原後，將以能呈現自然水岸植物、草地為主的樣貌，後續也會有美術館所呈設的生態導覽、環境教育、美學自導系統，增強導讀與公民散步的美學步徑感染力。 高美館一帶的內惟埤水岸進行棲地環境改善工程，愛鳥人士不滿水岸邊原有的灌叢與綠地緩坡破壞殆盡，被硬梆梆的砌石整修工程所取代。圖／取自林昆海臉書 高美館一帶的內惟埤水岸進行棲地環境改善工程，愛鳥人士不滿水岸邊原有的灌叢與綠地緩坡破壞殆盡，被硬梆梆的砌石整修工程所取代。圖／取自林昆海臉書 高美館一帶的內惟埤水岸進行棲地環境改善工程，愛鳥人士不滿水岸邊原有的灌叢與綠地緩坡破壞殆盡，被硬梆梆的砌石整修工程所取代。圖／取自林昆海臉書

