澎湖整合性癌篩檢走進社區 民眾在家門口就能檢查
澎湖縣政府衛生局「整合性五癌篩檢巡迴服務」，今天在馬公市第一衛生所舉行啟動儀式，乳房攝影巡迴車等多項檢查，直接走進社區，讓民眾在家門口就能完成免費篩檢。
澎湖縣政府衛生局「整合性五癌篩檢巡迴服務」，今天由澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、國民黨籍議員許國政、衛生局長陳淑娟與中美醫院院長吳昇明等人共同啟動，並象徵性戳破乳癌等氣球。這項檢查讓民眾可就近進行五癌篩檢服務。
陳光復表示，癌症已連續多年位居國人十大死因之首，其中乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌與肺癌為最常見的五大癌症，不僅威脅個人健康，也對家庭與社會造成沉重負擔，要享受社會福利，就要有健康的身體，希望民眾透過「早期篩檢、早期發現、早期治療」，就能降低死亡率。
陳毓仁也肯定衛生局走入社區進行整合性五癌篩檢服務，除了要加強宣導外，也希望長者能踴躍至各巡迴據點接受篩檢，早點發現早點治療，好好照顧身體健康。
澎湖衛生局表示，「整合性五癌篩檢巡迴服務」，包括有乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌與肺癌等五大癌症篩檢服務，自21日至9月9日止，來自桃園的中美醫院乳房攝影巡迴車及多項檢查，直接駛進本島四鄉市衛生所和12社區或廟埕，凡年滿25歲至74歲民眾場均可就近前往住家附近接受篩檢服務，一起顧健康，檢查全程免費。
