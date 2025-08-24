快訊

麻衣揭「豪門婚姻內幕」！僅維持1年半甜蜜 王泉仁出門上班再沒回家

德雷克海峽規模7.5地震 郭鎧紋示警：強震變多 1事直接影響台灣

抗發炎、保護心血管 營養師分享吃櫻桃9大健康功效

澎湖整合性癌篩檢走進社區 民眾在家門口就能檢查

中央社／ 澎湖縣24日電

澎湖縣政府衛生局「整合性五癌篩檢巡迴服務」，今天在馬公市第一衛生所舉行啟動儀式，乳房攝影巡迴車等多項檢查，直接走進社區，讓民眾在家門口就能完成免費篩檢。

澎湖縣政府衛生局「整合性五癌篩檢巡迴服務」，今天由澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、國民黨籍議員許國政、衛生局長陳淑娟與中美醫院院長吳昇明等人共同啟動，並象徵性戳破乳癌等氣球。這項檢查讓民眾可就近進行五癌篩檢服務。

陳光復表示，癌症已連續多年位居國人十大死因之首，其中乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌與肺癌為最常見的五大癌症，不僅威脅個人健康，也對家庭與社會造成沉重負擔，要享受社會福利，就要有健康的身體，希望民眾透過「早期篩檢、早期發現、早期治療」，就能降低死亡率。

陳毓仁也肯定衛生局走入社區進行整合性五癌篩檢服務，除了要加強宣導外，也希望長者能踴躍至各巡迴據點接受篩檢，早點發現早點治療，好好照顧身體健康。

澎湖衛生局表示，「整合性五癌篩檢巡迴服務」，包括有乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌與肺癌等五大癌症篩檢服務，自21日至9月9日止，來自桃園的中美醫院乳房攝影巡迴車及多項檢查，直接駛進本島四鄉市衛生所和12社區或廟埕，凡年滿25歲至74歲民眾場均可就近前往住家附近接受篩檢服務，一起顧健康，檢查全程免費。

衛生局 澎湖縣 子宮頸癌

延伸閱讀

降低澎湖漏水率　水公司將汰換管線並科技檢測

保護沉船日登場聚焦「將軍一號」 澎湖推動水下珍貴資產保存

澎湖餐飲業者捐復康巴士 助身障者安心出行

澎湖受颱風楊柳影響輕微 僅零星災情

相關新聞

高美館水岸施工遭疑變「水庫、滯洪池」鳥類專家批評破壞綠地

高雄市美術館正進行內惟埤水岸棲地環境改善工程，大範圍去除水岸邊灌叢與綠地緩坡，改以砌石整修護岸引發保育人士撻伐，批評好像...

影／小琉球全島第一個紅綠燈 將在9月中旬啟用

小琉球島上第一個紅綠燈今年4月設置完成，迄今未通電。台電屏東區處表示，管路及電氣施工預計在9月中旬完成。屏東縣警局交通隊...

明華園總團十年後再登金門 《貓神》萬人共賞破紀錄

由文化部主辦的「文化平權巡演—庄頭劇場‧藝日限定」第二站，昨晚在金城鎮莒光共融公園盛大登場。睽違金門10年，明華園戲劇總...

少子化浪潮襲！高雄多校退場 地方促轉型活化

受少子化影響，高雄和春技術學院、國際商工、東方設計大學、高美醫專陸續停招，除國際商工轉型中山大學醫學院校區，其餘校地均閒...

「抗高溫調適行動展」高雄場 邊玩邊學提升氣候韌性

環境部在高雄推出「抗高溫調適行動展」，以「看懂高溫、學會降溫、一起行動」為主軸，展期只到明天，歡迎民眾邊玩邊學，共同提升...

重啟核三公投日高雄驚傳跳電 投開票所民眾一陣錯愕

重啟核三公投今天登場，高雄市上午投票情況優於預期，不少長輩大清早便出門投票，不過中午12時許高雄市部分地區卻驚傳接連2次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。