影／小琉球全島第一個紅綠燈 將在9月中旬啟用

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
小琉球島上第一個紅綠燈今年4月設置完成，迄今未通電。台電屏東區處表示，管路及電氣施工預計在9月中旬完成。屏東縣警局交通隊指出，電力接通後，號誌即可正式啟用。

近年來小琉球觀光盛行，每到連假期間往往萬人登島景象，也讓車流量攀升，路口風險增加，小琉球全島長年未設交通號誌。今年4月在琉球鄉全德國小旁復興路與相埔路口設置島上第一個紅綠燈，更引發居民熱議，當時縣警局交通隊表示，預計7月驗收、8月啟用。

至今8月下旬，暑假也接近尾聲，紅綠燈仍未啟用，不過接下來將迎來9月、10月4個三天連假，預計將又帶來一波觀光人潮。

縣警局交通隊指出，號誌設備已完成裝設，經由現地發電機測試功能正常，後續辦理驗收作業。但因近期受連日豪雨與風災影響，台電人力調度優先支援嘉義、台南等地搶修復電工程，琉球地區的下地接電作業尚在排程中，已與台電聯繫，近期會完成接電，一旦電力接通，號誌即可正式啟用。

台電屏東區處表示，管路及電氣施工會在9月中旬完成。

交通隊指出，紅綠燈號誌啟動時會同步透過學校與地方管道，加強用路人與家長的交通安全宣導，讓這組守護學童安全的號誌，真正發揮功能、早日上線。

交通隊表示，考量小琉球學童通學安全，在琉球鄉全德國小旁的復興路與相埔路口設置交通管制號誌，加上當地觀光與經濟發展日益熱絡，車流量持續攀升，路口風險增加，透過設置號誌，可有效引導車流、保護通學孩童，讓學童從小熟悉號誌化路口的運作模式，建立正確交通安全觀念。

小琉球島上第一個紅綠燈今年4月設置完成，原預計8月啟用，但至今仍未通電。台電屏東區處表示，管路及電氣施工預計在9月中旬完成。屏東縣警局交通隊指出，電力接通後，號誌即可正式啟用。圖／警方提供
小琉球島上第一個紅綠燈今年4月設置完成，原預計8月啟用，但至今仍未通電。台電屏東區處表示，管路及電氣施工預計在9月中旬完成。屏東縣警局交通隊指出，電力接通後，號誌即可正式啟用。圖／警方提供

台電 小琉球 紅綠燈

