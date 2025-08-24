高雄旗津4億元營造計畫啟動 「綠色餐盤」將輔導10店家

高雄旗津獲交通部觀光署「重要廊帶亮點營造」補助4億元，旗後山步道、彩繪街區及高雄燈塔周邊景觀陸續完工，「綠色美食餐盤計畫」號召在地餐飲業者接受專家輔導，預定8月29日於旗津區公所辦理說明會，將徵選10家業者加入，打造永續在地餐飲品牌。

高市觀光局去年提出「灣區大港．旗津領航」競爭型計畫獲得補助，內容包括建置遊客中心、重新改造建置海水浴場救生站、遊客淋浴區與公廁、Sunset Bar等指標建築、景觀及動線改善、納入穆斯林等國際觀光客需求等友善觀光規畫。

「2025旗津綠色美食餐盤計畫」屬於子計畫，以環境永續及綠色美食為雙主軸，邀請樹德科技大學老師楊志中、高雄餐旅大學中餐廚藝系老師陳正忠、米其林指南入選餐廳沐創作季節料理主廚楊彥希、高雄市會展產業發展協會理事長劉柏楊及樹德科技大學副主任潘佳幸等5位專家加入輔導團隊，從食材挑選、開發創新及蔬食料理、設計多國語言菜單等面向協助業者提升餐飲品質。

觀光局長高閔琳表示，永續旅遊概念日受重視，以燈塔、海浪及豔陽等元素，打造旗津全新品牌視覺（CIS）強化旗津的旅遊辨識度；綠色美食餐盤計畫邀請產官學專家，融合旗津當地文化的菜色設計與命名、多語菜單製作蔬食菜單規畫、導入行動支付等項目，希望將在地美食推廣給更多穆斯林及海內外旅客。

觀光局說明，8月29日將於旗津區公所辦說明會，徵選出10家業者進行輔導，報名至9月10日截止，12月辦理成果發表會，入選輔導店家可獲3千元獎勵金。如店家針對空間優化提出具體方案，符合環境永續、綠色美食及旗津觀光意象等計畫精神，觀光局將共同分攤改造經費，擇3家業者提供1萬元補助金。 高市觀光局推出「綠色美食餐盤計畫」，優化在地餐飲服務。圖／高市觀光局提供 高市觀光局推出「綠色美食餐盤計畫」，號召在地餐飲業者加入專家輔導。圖／高市觀光局提供 高市觀光局以燈塔、海浪及豔陽三大元素為旗津設計全新觀光新品牌識別。圖／高市觀光局提供

