明華園總團十年後再登金門 《貓神》萬人共賞破紀錄
由文化部主辦的「文化平權巡演—庄頭劇場‧藝日限定」第二站，昨晚在金城鎮莒光共融公園盛大登場。睽違金門10年，明華園戲劇總團再度踏上金門演出，帶來懸疑鉅作《貓神》，吸引近萬名觀眾到場觀賞，場面盛況，創下金門戶外演出參與人次新紀錄。
開演儀式由文化部政務次長李靜慧、金門縣副縣長李文良共同敲鑼揭幕。行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、立委陳玉珍辦公室主任董志謀、縣府文化局長陳榮昌、觀光處長許績鑫及金城鎮長李誠智等貴賓也到場與民同樂。
李文良感謝文化部支持，讓金門難得迎來國家級劇團戶外演出。他強調，離島居民過去鮮少有機會欣賞大型劇作，這次演出不僅補充文化資源，更展現歌仔戲的獨特魅力，「從孩童到百歲長者，大家都因這場演出而感動。」
文化部指出，這次邀請孫翠鳳、鄭雅升、陳勝在等實力派演員領銜演出，以《貓神》融合1950年代臺灣內台歌仔戲風格與現代舞台元素，並搭配中西打擊樂器與東洋歌舞劇氛圍，帶來耳目一新的視聽體驗。
《貓神》開場即以磅礡氣勢震撼全場，華麗震撼的視覺效果不僅驚豔全場，劇情引領觀眾跟隨主角一起推理、逐漸揭曉真相的過程，角色之間深刻的情感掙扎，更收服在場萬名鄉親的心。
家住金湖鎮的陳小姐就說，為了近距離看到偶像的演出，他們一家人早早就來排隊，當看到歌仔戲宛如舞台劇一般華麗登場，真的超震撼的，看完後還整個欲罷不能。
孫翠鳳在受訪時分享，《貓神》不只是推理劇，更著重人性與情感的探討。「觀眾或許能猜到兇手，但角色背後的動機與秘密，才是真正的驚喜。」她也感性回憶，自己早年隨團在金門駐演十日，曾許下「成為主角後要再回金門演出」的心願，如今終於實現，更別具意義，她還特別在臉書上Po文紀錄。
此次演出規模龐大，明華園動員15個大型貨櫃、轉播車與完整文武樂團、爵士樂隊，將舞台工藝與戲曲藝術完整搬上金門，甚至四代同堂同台，展現傳承力量。
隨著全場觀眾起立鼓掌，《貓神》在金門夜空留下難忘印記。文化部強調，「文化平權」理念正透過庄頭巡演實踐，讓離島居民能和城鄉觀眾一樣，近距離欣賞國家級演出。今年巡演最後一站將於9月12日在馬祖白馬王公園登場，由舞鈴劇場帶來《生命之光》，持續將文化能量送往臺灣最前線。
