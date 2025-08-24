少子化浪潮襲！高雄多校退場 地方促轉型活化

受少子化影響，高雄和春技術學院、國際商工、東方設計大學、高美醫專陸續停招，除國際商工轉型中山大學醫學院校區，其餘校地均閒置，東方設計大學鄰近店家生意掉2、3成，希望校區加速活化；高美醫專雜草叢生成治安死角，地方盼改成防災中心。

停招已7年的高美醫專，6公頃校地荒廢至今，教育局表示，高美醫專仍在清算中，校產暫由教育部管轄。美濃區長謝鶴琳說，高美醫專已成地方安全隱憂，籲教育部盡快處理。至於校地活化，合和里長林作松認為美濃缺乏避難所，建議轉型為防災中心，「但教育部始終沒下文」。

除高美醫專外，和春技術學院現由高市府代管，還在辦理產權移轉。議員邱于軒認為大寮地區長期缺少高中，建議和春部分校地能改設大寮高中，彌補當初學校用地變工業區的遺憾。經發局指，和春鄰近和發產業園區，已規畫轉型為研發中心，正積極洽談招商。

東方設計大學停招後閒置1年餘，將由高雄科技大學接手，規畫成立高科大產學合作園區，預定明年初掛牌營運，將作為人才進修及產學研發重點校區，核心發展聚焦AI人工智慧領域。

