聽新聞
0:00 / 0:00

少子化浪潮襲！高雄多校退場 地方促轉型活化

聯合報／ 記者郭韋綺徐白櫻／高雄報導
高雄東方設計大學退場停招，校園閒置空無一人，鄰近商圈的店家生意也大受影響。記者徐白櫻／攝影
高雄東方設計大學退場停招，校園閒置空無一人，鄰近商圈的店家生意也大受影響。記者徐白櫻／攝影

少子化影響，高雄和春技術學院、國際商工、東方設計大學、高美醫專陸續停招，除國際商工轉型中山大學醫學院校區，其餘校地均閒置，東方設計大學鄰近店家生意掉2、3成，希望校區加速活化；高美醫專雜草叢生成治安死角，地方盼改成防災中心。

停招已7年的高美醫專，6公頃校地荒廢至今，教育局表示，高美醫專仍在清算中，校產暫由教育部管轄。美濃區長謝鶴琳說，高美醫專已成地方安全隱憂，籲教育部盡快處理。至於校地活化，合和里長林作松認為美濃缺乏避難所，建議轉型為防災中心，「但教育部始終沒下文」。

除高美醫專外，和春技術學院現由高市府代管，還在辦理產權移轉。議員邱于軒認為大寮地區長期缺少高中，建議和春部分校地能改設大寮高中，彌補當初學校用地變工業區的遺憾。經發局指，和春鄰近和發產業園區，已規畫轉型為研發中心，正積極洽談招商。

東方設計大學停招後閒置1年餘，將由高雄科技大學接手，規畫成立高科大產學合作園區，預定明年初掛牌營運，將作為人才進修及產學研發重點校區，核心發展聚焦AI人工智慧領域。

AI 停招 高雄市 少子化 產學合作 高雄科技大學

延伸閱讀

公投案不再「南票北補」 南部綠營票倉將變天？高雄藍綠民代這樣解讀

高雄公投驚見全市唯一1張「已領未投票」 原來這裡搞烏龍

「抗高溫調適行動展」高雄場 邊玩邊學提升氣候韌性

紀念823砲戰67周年 高雄樹德家商獻手作麵包慰勞國軍

相關新聞

重啟核三公投日高雄驚傳跳電 投開票所民眾一陣錯愕

重啟核三公投今天登場，高雄市上午投票情況優於預期，不少長輩大清早便出門投票，不過中午12時許高雄市部分地區卻驚傳接連2次...

廣角鏡／823戰役67年 老兵重著軍裝

昨適逢八二三戰役勝利67周年，遇上公投與罷免投票日，藍綠政治要角未現身，由陸軍司令呂坤修上將代表國防部長顧立雄主持追悼典...

少子化浪潮襲！高雄多校退場 地方促轉型活化

受少子化影響，高雄和春技術學院、國際商工、東方設計大學、高美醫專陸續停招，除國際商工轉型中山大學醫學院校區，其餘校地均閒...

「抗高溫調適行動展」高雄場 邊玩邊學提升氣候韌性

環境部在高雄推出「抗高溫調適行動展」，以「看懂高溫、學會降溫、一起行動」為主軸，展期只到明天，歡迎民眾邊玩邊學，共同提升...

屏東縣1選務人員疑血糖過低昏倒 額頭濺血縫4針

今天是核三重啟公投案的投票日，屏東縣第443投開票所（萬巒鄉新置社區活動中心）在公投開始前，上午7時50幾分一名53歲女...

幫護理人員每月加薪6千元 屏縣3個月召募203人達目標逾4成

屏東縣政府推動「護理人力補助專案試辦計畫」，幫護理人員加薪，計畫推出3個月，原本縣內護理人力缺口超過400人，現已召募2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。