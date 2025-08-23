快訊

「抗高溫調適行動展」高雄場 邊玩邊學提升氣候韌性

中央社／ 高雄23日電
環境部與地方政府共同策劃的「抗高溫調適行動展」22日起移師高雄國立科學工藝博物館舉行，盼讓民眾在生活場域中具體理解高溫風險與應對策略，吸引大小朋友前往參觀。環境部提供／中央社
環境部與地方政府共同策劃的「抗高溫調適行動展」22日起移師高雄國立科學工藝博物館舉行，盼讓民眾在生活場域中具體理解高溫風險與應對策略，吸引大小朋友前往參觀。環境部提供／中央社

環境部在高雄推出「抗高溫調適行動展」，以「看懂高溫、學會降溫、一起行動」為主軸，展期只到明天，歡迎民眾邊玩邊學，共同提升台灣調適行動能力與氣候韌性。

環境部「抗高溫調適行動展」南部壓軸場，自22日至24日在高雄市國立科學工藝博物館展出，環境部氣候變遷署長蔡玲儀等人今天到場出席展覽開幕儀式。蔡玲儀表示，環境部成立「抗高溫調適對策聯盟」並辦理「抗高溫行動展」，結合科學研究、政策與產業等跨部會及跨領域合作提出的解方，共同支撐氣候調適。

高雄市政府秘書長郭添貴提到，高溫風險需要科學與跨域合作，除強化監測量能與完善跨部門預警通報，也需要結合科學與資料工具，才能有效提升社會整體氣候調適力，另外，此次的互動策展，將提供易懂且可實踐的氣候調適行動。

環境部今天發布新聞稿說明，「抗高溫調適行動展」南部壓軸場集結中央部會、地方政府、科研與產業夥伴，共同展示高溫調適最新作為與生活化解方，並透過情境展示、互動體驗與在地案例，協助民眾在酷熱環境中保護健康、提升日常安全與韌性。

環境部表示，此次展覽聚焦3大重點，包括示範「抗高溫涼適地圖（Cool Map）」查詢與應用，協助民眾依需求規劃避暑動線，做到「先避熱、再行動」；透過互動闖關、DIY與情境劇場傳授辨識熱危害、補水降溫、關懷弱勢與職場防護等技巧，讓親子在遊戲中學會自保；「產業解方走廊」展示企業推出的降溫材料與技術，提供住商、校園與工地等地的實際應用方案。

環境部指出，計有34家產業及15個中央部會與地方政府單位共同參與展覽，展現民間創新降溫技術與應用案例，並呈現跨部會推動高溫預警、勞工防護、健康關懷與都市降溫等成果。另外，此次行動展與國科會「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台（TCCIP）」團隊協同推出的「氣候任性．台灣韌性－高溫篇」特展同步展出，透過科學推估資料、互動體驗與情境模擬，呈現未來高溫挑戰與在地調適策略。

