快訊

獨／高雄槍擊命案槍手逃逸 警仿「張介宗分屍3婦案」徵調帶高手追影像

「燈怎麼暗了？」重啟核三公投日！高雄驚傳跳電…投開票所民眾超錯愕

貴婦媽請幫傭、司機，花光爸爸退休金！36歲月光族女兒：現在學理財來得及嗎？

重啟核三公投日高雄驚傳跳電 投開票所民眾一陣錯愕

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄市中午傳電力事件引發跳電，部分投開票所短暫受影響，但未造成公投投票中斷。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市中午傳電力事件引發跳電，部分投開票所短暫受影響，但未造成公投投票中斷。記者巫鴻瑋／攝影

重啟核三公投今天登場，高雄市上午投票情況優於預期，不少長輩大清早便出門投票，不過中午12時許高雄市部分地區卻驚傳接連2次跳電，部分投開票所瞬間日光燈熄滅，引發前往投票的民眾驚呼，所幸電力隨即又迅速恢復，目前未影響公投進行。

台電高雄區處表示，目前尚在排查是否有電力事故及跳電原因。

據了解，今天中午12時26分高雄市發生小範圍跳電事故，一度造成投開票所燈光也熄滅，據現場民眾指出，跳電時不僅燈光熄滅，就連運轉中的電風扇也停了下來，不過跳電約1秒之後，電力又迅速恢復，民眾稱「以為是有人按到電燈開關」。

受電力事件影響的投開票所工作人員指出，短暫燈光閃爍並未影響投票進行，目前公投投票仍持續正常投票中。

高雄市中午傳電力事件引發跳電，部分投開票所短暫受影響，但未造成公投投票中斷。記者巫鴻瑋／攝影
高雄市中午傳電力事件引發跳電，部分投開票所短暫受影響，但未造成公投投票中斷。記者巫鴻瑋／攝影

投票 公投 高雄市

延伸閱讀

民主聖地嘉市公投冷清到中午投票率僅15% 選務人員等嘸人

台中罷免、公投上午投票率破3成 地方人士：罷免帶動公投投票

黃敏惠投下公投票：少數服從多數、多數尊重少數不要流於對立

影／重啟核三公投登場 朱立倫籲全民踴躍投票「決定台灣的前途」

相關新聞

重啟核三公投日高雄驚傳跳電 投開票所民眾一陣錯愕

重啟核三公投今天登場，高雄市上午投票情況優於預期，不少長輩大清早便出門投票，不過中午12時許高雄市部分地區卻驚傳接連2次...

屏東縣1選務人員疑血糖過低昏倒 額頭濺血縫4針

今天是核三重啟公投案的投票日，屏東縣第443投開票所（萬巒鄉新置社區活動中心）在公投開始前，上午7時50幾分一名53歲女...

幫護理人員每月加薪6千元 屏縣3個月召募203人達目標逾4成

屏東縣政府推動「護理人力補助專案試辦計畫」，幫護理人員加薪，計畫推出3個月，原本縣內護理人力缺口超過400人，現已召募2...

高雄蔬果抽驗 審計部點名缺失多

高雄每年蔬果交易量超過25萬公噸，農業局每年抽驗農藥品質及學校營養午餐蔬果有無農藥殘留，但審計部發現學校抽驗廠商名單有誤...

校園電費補助差額政策喊停 高市府編4.48億元確保用電不中斷

新北市長侯友宜今爆料教育部下學年度起將停止補助全國公私立學校電費，高雄市教育局證實，中央確實已通知地方明年起停止補助學校...

高雄蔬果「農藥殘留檢驗」爆多項缺失 6處果菜市場檢驗量能低落

高雄每年蔬果交易量超過25萬公噸，為把關蔬果農藥殘留，農業局每年會抽驗農藥品質和抽驗學校營養午餐蔬果，並要求全市果菜市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。