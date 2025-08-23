重啟核三公投日高雄驚傳跳電 投開票所民眾一陣錯愕

重啟核三公投今天登場，高雄市上午投票情況優於預期，不少長輩大清早便出門投票，不過中午12時許高雄市部分地區卻驚傳接連2次跳電，部分投開票所瞬間日光燈熄滅，引發前往投票的民眾驚呼，所幸電力隨即又迅速恢復，目前未影響公投進行。

台電高雄區處表示，目前尚在排查是否有電力事故及跳電原因。

據了解，今天中午12時26分高雄市發生小範圍跳電事故，一度造成投開票所燈光也熄滅，據現場民眾指出，跳電時不僅燈光熄滅，就連運轉中的電風扇也停了下來，不過跳電約1秒之後，電力又迅速恢復，民眾稱「以為是有人按到電燈開關」。