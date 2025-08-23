幫護理人員每月加薪6千元 屏縣3個月召募203人達目標逾4成

屏東縣政府推動「護理人力補助專案試辦計畫」，幫護理人員加薪，計畫推出3個月，原本縣內護理人力缺口超過400人，現已召募203人（含已執登及預計到職），達成率逾4成。縣府表示，招募行動持續進行中，目標鎖定500名護理人力。

這項計畫針對初次執登、返鄉或重返臨床工作的非公職護理人員，於縣內醫院輪值急性、慢性一般病房或特殊病房者，每月醫院調高本薪3000元，縣府再加碼補助3000元，等於每月加薪6000元，平均月薪提升逾13%，最長可補助12個月。

另外各醫院也同步規畫調薪與優化現職護理人員福利，打造更友善、穩定的護理職場，吸引更多人才回流屏東，提升全縣醫療照護品質。屏東縣衛生局也針對五專四、五年級學生，畢業後到恆春地區醫院服務，從專四開始每年補助12萬元生活津貼2年，畢業後再服務2年，期間每年補助10萬元。