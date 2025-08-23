快訊

獨／高雄槍擊命案槍手逃逸 警仿「張介宗分屍3婦案」徵調帶高手追影像

「燈怎麼暗了？」重啟核三公投日！高雄驚傳跳電…投開票所民眾超錯愕

貴婦媽請幫傭、司機，花光爸爸退休金！36歲月光族女兒：現在學理財來得及嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

幫護理人員每月加薪6千元 屏縣3個月召募203人達目標逾4成

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府推動「護理人力補助專案試辦計畫」，幫護理人員加薪，計畫推出3個月已召募203人。圖／縣府提供
屏東縣政府推動「護理人力補助專案試辦計畫」，幫護理人員加薪，計畫推出3個月已召募203人。圖／縣府提供

屏東縣政府推動「護理人力補助專案試辦計畫」，幫護理人員加薪，計畫推出3個月，原本縣內護理人力缺口超過400人，現已召募203人（含已執登及預計到職），達成率逾4成。縣府表示，招募行動持續進行中，目標鎖定500名護理人力。

這項計畫針對初次執登、返鄉或重返臨床工作的非公職護理人員，於縣內醫院輪值急性、慢性一般病房或特殊病房者，每月醫院調高本薪3000元，縣府再加碼補助3000元，等於每月加薪6000元，平均月薪提升逾13%，最長可補助12個月。

另外各醫院也同步規畫調薪與優化現職護理人員福利，打造更友善、穩定的護理職場，吸引更多人才回流屏東，提升全縣醫療照護品質。屏東縣衛生局也針對五專四、五年級學生，畢業後到恆春地區醫院服務，從專四開始每年補助12萬元生活津貼2年，畢業後再服務2年，期間每年補助10萬元。

恆春基督教醫院護理師陳佳琦是高雄人，投入護理工作近30年，原本在台北長照機構服務，今年5月恆基到職。她說看到縣府推出的政策覺得很好，除了院方提供住宿優惠，能增加實質薪水很有感。屏東榮總主任徐敏芬表示，感謝縣府的政策，讓護理人員切實感受到被支持。

屏東縣政府推動「護理人力補助專案試辦計畫」，幫護理人員加薪，計畫推出3個月已召募203人。圖／縣府提供
屏東縣政府推動「護理人力補助專案試辦計畫」，幫護理人員加薪，計畫推出3個月已召募203人。圖／縣府提供
屏東縣政府推動「護理人力補助專案試辦計畫」，幫護理人員加薪，計畫推出3個月已召募203人。圖／縣府提供
屏東縣政府推動「護理人力補助專案試辦計畫」，幫護理人員加薪，計畫推出3個月已召募203人。圖／縣府提供

護理 屏東縣政府

延伸閱讀

屏東在地青年籲核三公投「不同意」 周春米送青草茶加油打氣

屏東推護理人力補助專案 缺逾400人已補4成

軍人加薪未編預算 吳思瑤：民進黨執政已加薪六次

立院三讀軍人加薪政院未編預算 綠委：民進黨政府加過6次了

相關新聞

重啟核三公投日高雄驚傳跳電 投開票所民眾一陣錯愕

重啟核三公投今天登場，高雄市上午投票情況優於預期，不少長輩大清早便出門投票，不過中午12時許高雄市部分地區卻驚傳接連2次...

屏東縣1選務人員疑血糖過低昏倒 額頭濺血縫4針

今天是核三重啟公投案的投票日，屏東縣第443投開票所（萬巒鄉新置社區活動中心）在公投開始前，上午7時50幾分一名53歲女...

幫護理人員每月加薪6千元 屏縣3個月召募203人達目標逾4成

屏東縣政府推動「護理人力補助專案試辦計畫」，幫護理人員加薪，計畫推出3個月，原本縣內護理人力缺口超過400人，現已召募2...

高雄蔬果抽驗 審計部點名缺失多

高雄每年蔬果交易量超過25萬公噸，農業局每年抽驗農藥品質及學校營養午餐蔬果有無農藥殘留，但審計部發現學校抽驗廠商名單有誤...

校園電費補助差額政策喊停 高市府編4.48億元確保用電不中斷

新北市長侯友宜今爆料教育部下學年度起將停止補助全國公私立學校電費，高雄市教育局證實，中央確實已通知地方明年起停止補助學校...

高雄蔬果「農藥殘留檢驗」爆多項缺失 6處果菜市場檢驗量能低落

高雄每年蔬果交易量超過25萬公噸，為把關蔬果農藥殘留，農業局每年會抽驗農藥品質和抽驗學校營養午餐蔬果，並要求全市果菜市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。