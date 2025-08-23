聽新聞
0:00 / 0:00
幫護理人員每月加薪6千元 屏縣3個月召募203人達目標逾4成
屏東縣政府推動「護理人力補助專案試辦計畫」，幫護理人員加薪，計畫推出3個月，原本縣內護理人力缺口超過400人，現已召募203人（含已執登及預計到職），達成率逾4成。縣府表示，招募行動持續進行中，目標鎖定500名護理人力。
這項計畫針對初次執登、返鄉或重返臨床工作的非公職護理人員，於縣內醫院輪值急性、慢性一般病房或特殊病房者，每月醫院調高本薪3000元，縣府再加碼補助3000元，等於每月加薪6000元，平均月薪提升逾13%，最長可補助12個月。
另外各醫院也同步規畫調薪與優化現職護理人員福利，打造更友善、穩定的護理職場，吸引更多人才回流屏東，提升全縣醫療照護品質。屏東縣衛生局也針對五專四、五年級學生，畢業後到恆春地區醫院服務，從專四開始每年補助12萬元生活津貼2年，畢業後再服務2年，期間每年補助10萬元。
恆春基督教醫院護理師陳佳琦是高雄人，投入護理工作近30年，原本在台北長照機構服務，今年5月恆基到職。她說看到縣府推出的政策覺得很好，除了院方提供住宿優惠，能增加實質薪水很有感。屏東榮總主任徐敏芬表示，感謝縣府的政策，讓護理人員切實感受到被支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言