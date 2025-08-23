高雄蔬果抽驗 審計部點名缺失多

高雄每年蔬果交易量超過25萬公噸，農業局每年抽驗農藥品質及學校營養午餐蔬果有無農藥殘留，但審計部發現學校抽驗廠商名單有誤等多項缺失，且去年有8家廠商未納管，影響校園食品安全，議員批，形同讓市民與學童的健康暴露在危險中。農業局表示，已要求各市場提升檢驗量能。

審計部決算報告顯示，高市農藥品質抽驗及學校營養午餐蔬果抽驗缺失，包括不合格農藥缺乏回收機制、學校抽檢廠商名單有誤，全市6處果菜市場農藥檢驗量能偏低等。

農業局對此表示，已將不合格農藥回收、銷毀情形函報防檢署，並要求廠商通告零售業者供民眾退換貨；至於營養午餐檢驗名單有誤，農業局解釋其中2家業者先前已納入抽驗，另2間由台南市府抽驗，其餘4家為冷凍蔬菜和分裝流通業者，未來會納入抽驗。

高雄各級學校營養午餐採購作業由市府員工消費合作社負責，農業局會向合作社索取廠商名單抽驗。但審計部比對發現，去年有8間廠商未納管，當中甚至有廠商抽驗不合格，嚴重影響校園食品安全。

議員李雅靜批，市府稱重視食安卻漏洞百出，孩子每天吃下肚的東西，連基本抽檢都做不好。她說，營養午餐使用舊名單抽檢，讓廠商輕易漏網，嚴重失職，市府應立即補強農藥檢驗量能、把校園午餐全面納入抽檢。

審計部亦發現，農業局所轄6處果菜批發市場雖年年抽檢有無農藥殘留，但路竹、岡山2處果菜市場近4年度均未辦理蔬果農藥殘留檢驗，燕巢市場則未辦理蔬菜農藥檢驗，其餘3處市場檢驗密度也偏低。

農業局回應，岡山、路竹果菜市場今年5月已設置農藥檢驗實驗室進行場內生化檢驗，燕巢果菜市場以批發水果為主，過去偏重水果抽驗。農產品市場交易法並未明定市場檢驗密度標準，不過市府已要求各處市場提升檢驗量能、增加抽驗比率。今年推動行動質譜檢測車，會進入主要產區加速檢測。