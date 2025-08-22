校園電費補助差額政策喊停 高市府編4.48億元確保用電不中斷

新北市長侯友宜今爆料教育部下學年度起將停止補助全國公私立學校電費，高雄市教育局證實，中央確實已通知地方明年起停止補助學校優惠及凍漲電價差額，估計影響範圍包括全市851所公私立學校與幼兒園、近33.6萬名學生，每年電費約4.48億元。高市府強調，已在115年度預算全數編列支應，確保校園用電不中斷。

教育局說明，台電在財劃法修法後，全面檢討優惠電價政策，前年8月便已決定停止優惠電價措施，未來將由各目的事業主管機關自行編列預算。

為避免電費補助出現斷層，教育部緊急編列59億元經費，承擔114年度全國學校電費補助，確保免電費政策能延續一年，今年3月底經濟部正式通知市府經發局，經發局轉通知教育局，未來請地方自行設法籌措財源吸收電費差額。

教育局表示，市府4、5月預算編列時，已將電費補助納入115年度計畫，經精算後需約4.48億元，相關費用已由市府全數編列，由地方財政支應。至於教科書補助部分，中央8月份才函文通知不再補助，來不及編預算，精算後缺口約250萬元。

基層學校憂心電費補助中斷，一名國中校長坦言，看新聞才知道電價補助喊停，「高雄天氣熱，如果沒有冷氣，學生根本受不了」，所幸市府已接手，否則學校難以自行負擔。另名高中校長直言，電費支出龐大，若由校方自行吸收根本無力負擔，期盼市府盡力籌措財源，確保學校教學與學生活動不受影響。