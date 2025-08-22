快訊

涉詐騙臺雅老董51億 女主嫌淚盼以300萬元交保：對小孩做心理建設

狂追火車2.1公里…新竹「愛情車站」一度幾近廢站 曾姓夫妻認養重生

Rubin定案！黃仁勳狂讚台積 魏哲家笑回「會覺得要快買股票」

聽新聞
0:00 / 0:00

校園電費補助差額政策喊停 高市府編4.48億元確保用電不中斷

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
冷氣是學校教室標配。圖／本報資料照
冷氣是學校教室標配。圖／本報資料照

新北市長侯友宜今爆料教育部下學年度起將停止補助全國公私立學校電費，高雄市教育局證實，中央確實已通知地方明年起停止補助學校優惠及凍漲電價差額，估計影響範圍包括全市851所公私立學校與幼兒園、近33.6萬名學生，每年電費約4.48億元。高市府強調，已在115年度預算全數編列支應，確保校園用電不中斷。

教育局說明，台電在財劃法修法後，全面檢討優惠電價政策，前年8月便已決定停止優惠電價措施，未來將由各目的事業主管機關自行編列預算。

為避免電費補助出現斷層，教育部緊急編列59億元經費，承擔114年度全國學校電費補助，確保免電費政策能延續一年，今年3月底經濟部正式通知市府經發局，經發局轉通知教育局，未來請地方自行設法籌措財源吸收電費差額。

教育局表示，市府4、5月預算編列時，已將電費補助納入115年度計畫，經精算後需約4.48億元，相關費用已由市府全數編列，由地方財政支應。至於教科書補助部分，中央8月份才函文通知不再補助，來不及編預算，精算後缺口約250萬元。

基層學校憂心電費補助中斷，一名國中校長坦言，看新聞才知道電價補助喊停，「高雄天氣熱，如果沒有冷氣，學生根本受不了」，所幸市府已接手，否則學校難以自行負擔。另名高中校長直言，電費支出龐大，若由校方自行吸收根本無力負擔，期盼市府盡力籌措財源，確保學校教學與學生活動不受影響。

教育部 教育局 高雄市

延伸閱讀

議員指幼兒園超收費案件多 北市：提升稽查頻率

國民黨智庫：核能網路聲量竄升 討論聚焦供電、電價與減碳

北市幼兒園灌水超收費...恐達數百萬 家長嘆：就當保護費

提高防洪韌性 高市府清淤鳳山、仁武排水

相關新聞

高雄蔬果「農藥殘留檢驗」爆多項缺失 6處果菜市場檢驗量能低落

高雄每年蔬果交易量超過25萬公噸，為把關蔬果農藥殘留，農業局每年會抽驗農藥品質和抽驗學校營養午餐蔬果，並要求全市果菜市場...

八二三戰役67周年紀念 參戰英雄與遺族重返金門追思

明天就是823戰役紀念日，陸軍司令部於今明兩日在金門舉辦「八二三戰役67周年紀念」活動，全台各地參戰官兵與陣亡烈士遺族遺...

校園電費補助差額政策喊停 高市府編4.48億元確保用電不中斷

新北市長侯友宜今爆料教育部下學年度起將停止補助全國公私立學校電費，高雄市教育局證實，中央確實已通知地方明年起停止補助學校...

金門國家公園30周年研討會 6國學者探討韌性與永續

金門國家公園成立30周年，金管處今天舉辦「金門國家公園成立30周年國際學術研討會」開幕儀式，為期3日的國際交流盛會正式揭...

不讓你孤單！金門榮服處助獨居榮民打掃讓家更溫暖舒適

金門縣榮民服務處秉持「貼心不打烊、溫暖不間斷」的精神，持續守護年長榮民的生活。金門榮服處副處長彭致和昨日帶領輔導員汪成飛...

影／高雄街頭傳行刑式槍擊命案 陳其邁：全力偵辦速將涉案人繩之以法

高雄市今清晨發生槍擊案，51歲羅姓男子遭行刑式槍擊身亡，治安議題再度引發關注。對此，市長陳其邁今表示，警方已鎖定特定涉案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。