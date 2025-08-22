島嶼顏色化為明信片 日藝術家作品傳遞馬祖美好

日籍藝術家狩野朋子與中坪多惠子下月開始在馬祖國際藝術島展出作品「馬祖島來信」。2人將馬祖島嶼常見顏色化為明信片，參觀民眾寄出時，就能向世界傳遞馬祖的美好。

「馬祖島來信」位於南竿鄉53據點，中央社記者日前走進布展中的現場，首先印入眼簾的是營舍內落地玻璃窗上一張張色彩各異，貼得工整的明信片。中央的透明郵筒則放入以羊皮紙印刷的官兵昔日書信。一旁供民眾索取明信片與展覽介紹小冊的長桌，桌面以在地撿拾的漂流木裝飾。

而以營舍為中心，據點週邊空地、牆邊放著多張向當地居民借來的各式椅子，以及印上從書信上摘錄的字句，並兼具打擊樂器功能的白色方凳。

策展人洪榆澄說，民眾參觀作品時，可索取1張明信片，在據點內選擇自己喜愛的地點與椅子書寫，寫完後投入郵筒，再由工作人員整理後寄出。

「馬祖島來信」作者，藝術家狩野朋子、中坪多惠子接受中央社記者專訪表示，希望透過作品，讓在馬祖的人和世界的人與空間產生連結；而在挑選與書寫明信片過程中，觀眾能實際感受昔日軍事氛圍、島嶼的自然、空間、風和海景，留下記憶與紀錄同時，重新體會馬祖的美好。

狩野朋子說，去年受邀到馬祖擔任講師，調查過程中思考自己能做些什麼，因此與夥伴中坪多惠子一起參與馬祖國際藝術島公開徵件。之後接受洪榆澄邀請，除保留原計畫中以採樣島嶼顏色製作的明信片外，再加上子計畫軍旅書信元素，完成「馬祖島來信」作品。

2人說，除了明信片外，在郵筒中放入來自10人共18封軍旅書信複製件，由羊皮紙製成。羊皮紙是全世界最古老的紙，但只要妥善保存，可以維持千年之久。所以將書信印於其上，象徵乘載的記憶可以永續留存。

2人還說，雖然在馬祖的時間不長，但感受到美麗的自然，還有日本難以體驗的濃厚人情味。因此，作品使用的長桌，請到日本神戶工匠專程來馬祖製作，並以在地漂流木裝飾；椅子則是向馬祖民眾借用，藉此創造參觀者與島民間的間接交流，並傳遞馬祖獨特的魅力。

馬祖國際藝術島新聞資料指出，子計畫「書信計畫：穿越蟲洞的書信—致外島時光」以軍旅信件與家書為核心，向大眾徵集相關書信，探索在地緣政治與離散經驗下，是如何透過書寫維繫情感與生命意志。