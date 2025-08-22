八二三戰役67周年紀念 參戰英雄與遺族重返金門追思

明天就是823戰役紀念日，陸軍司令部於今明兩日在金門舉辦「八二三戰役67周年紀念」活動，全台各地參戰官兵與陣亡烈士遺族遺眷共124人受邀陸續返抵金門，再度踏上當年浴血奮戰的土地，讓不少老兵都相當感動。

金防部指揮官黃先任中將今天上午率官兵在金門機場迎接來訪的英雄前輩與遺族，不僅為老兵們戴上花環、贈送紀念帽，還以最崇高敬意致敬這群曾在砲火中保家衛國的軍人。迎賓隊伍中，年輕官兵吳中尉動情表示，雖然歲月在前輩容顏留下痕跡，但他們堅毅的眼神仍流露出當年無畏迎敵的驕傲，「我們會以他們為榜樣，繼續在前線守護國土」。

在迎賓活動後，即展開戰地巡禮，參戰前輩與遺族們分別前往烈嶼公墓、八二三戰史館及獅山砲陣地等處，11位年逾九旬的老兵重返戰地，回憶昔日戰火歲月，令人動容。烈嶼公墓追思儀式上，金防部與參戰英雄及遺族共同獻花、默哀，場面莊嚴肅穆。八二三戰役戰友總會理事長黃奕炳強調，前輩們不怕苦、不怕難、不怕死的精神，正是今日民主自由的基礎，呼籲國人飲水思源，持續支持國防。

胡璉將軍的孫子胡敏越與孫女胡敏珍今天也抵達金門，將參加明日的活動，胡敏越表示，他們今天搭乘華信航空的班機從台北飛往金門，機長還特別在客艙內廣播，向機上參戰老兵致意，全場響起掌聲，氣氛感人。

八二三戰友總會總幹事姚東龍接受媒體訪問時指出，許多老兵即使年紀大了，仍堅持要親赴金門，「有人說年紀再老，爬也要爬到金門去」，這份情感足見當年袍澤之情與保家衛國的決心。他也強調，戰爭無情，和平無價，希望國人珍惜今日得來不易的安定生活。

陸軍司令部表示，八二三戰役不僅是國軍保國衛土的重要戰役，更是展現堅定愛國信念與抗敵意志的歷史印證。透過紀念活動，不僅要向英雄前輩與先烈表達最高敬意，也要讓「浴血奮戰、捨生取義」的精神，化為現代官兵守護家園的堅實力量。