金門國家公園30周年研討會 6國學者探討韌性與永續

金門國家公園成立30周年，金管處今天舉辦「金門國家公園成立30周年國際學術研討會」開幕儀式，為期3日的國際交流盛會正式揭幕。此次研討會以「回顧與展望：人文、韌性與創新的未來」為主題，廣邀美國、日本、韓國、馬來西亞、新加坡及台灣等地的專家學者，共同探討永續發展的全球課題。

開幕式由內政部政務次長董建宏主持，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣副縣長李文良、城鄉發展處長黃儒新、金門縣榮服處副處長彭致和等地方代表與會，展現中央、地方及在地居民共同推動國家公園的決心。

董建宏表示，金門國家公園自民國84年成立以來，長年致力於保存僑鄉與戰地文化、修復傳統聚落、活化史蹟，並推動自然生態保育與環境教育，逐步讓外界對金門的印象，從冷戰最前線轉變為東南亞後裔懷念的故鄉，以及自然保育的重要基地。他強調，今日面對全球氣候變遷與國際經濟環境變化，金門居民過去展現的堅強信念與海外冒險精神，正能成為台灣面對世界變局時的重要韌性典範，「金門對台灣而言，意義非凡」。

李文良表示，金管處成立30年，國家公園的存在對在地文化保護保存外，也期待與在地整體發展如果可以更有整合與配合，相信金管處的存在對當地居民存在更有意義，期待能有這樣的火花存在，此外，金管處長年在金門保存許多傳統建築人文等各方面的成果，他也代表縣府表達感謝。

國家公園署指出，金門的複雜歷史與特殊地緣位置，使其在閩南區域史、台灣史、東亞史乃至世界史中皆具獨特地位；而多樣化的自然生態，更是思索島嶼研究與永續發展的重要基地。自112年國家公園署組改成立以來，整合國家公園、自然公園、濕地與海岸管理，金門國家公園也進一步展現台灣在自然與人文資產經營上的體系升級。

鄭瑞昌也表示，過去30年間，金門國家公園積極投入戰役史蹟活化、閩南文化保存與島嶼生態復育，未來將持續強化跨域整合，結合科技應用、社區參與及低碳旅遊等策略，推動地方創生與韌性治理。此次研討會將發表多場專題演講與研究論文，涵蓋氣候變遷、文化資產保存、生物多樣性及國際合作等議題，期望以全球視野對話在地行動，共築永續願景。