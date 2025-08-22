癌症防治表現優異 澎湖醫院獲「肺篩品質王」肯定

快訊

中央社／ 澎湖縣22日電
衛福部國民健康署攜手全國醫療院所推動癌症防治計畫，並鼓勵民眾積極參與癌症篩檢，今年首度辦理表揚活動，其中澎湖醫院榮獲「肺篩品質王」殊榮，院長匡勝捷（右）赴台接受表揚。圖／中央社（澎湖醫院提供）
衛福部國民健康署攜手全國醫療院所推動癌症防治計畫，衛福部澎湖醫院表現優異，今年榮獲「肺篩品質王」肯定，勇奪全國地區醫院組第1名，展現守護澎湖民眾健康的決心。

衛福部國民健康署為守護國人健康，攜手全國醫療院所推動癌症防治計畫，並鼓勵民眾積極參與癌症篩檢。今年首度辦理表揚活動，肯定在癌症防治表現優異的醫療院所。澎湖醫院脫穎而出，獲「肺篩品質王」第1名，院長匡勝捷與放射科主任蔡尹宸專程赴台接受表揚。

澎湖醫院表示，院方於113年獲衛福部醫療發展基金補助，更新電腦斷層掃描儀，由專業放射師操作，符合國健署肺癌篩檢資格。新型電腦斷層具低劑量特性，能降低受檢者的輻射暴露，同時提供細緻且高品質影像，協助放射科與胸腔科醫師精準診斷病灶，顯著提升醫療服務品質。

澎湖醫院指出，國健署補助高風險族群每2年可免費接受1次低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。自今年起肺癌篩檢資格擴大，讓更多民眾納入檢查範圍，期望能更早發現肺癌，提升治療成效並延長存活年數。

澎湖 癌症 衛福部

