降低澎湖漏水率　水公司將汰換管線並科技檢測

中央社／ 澎湖縣22日電

澎湖地區民生用水漏水率逾10%，台灣自來水公司今天在「降低漏水率」計畫公聽會中表示，將以汰換漏水熱區管線及委外科技檢測雙管齊下，降低破管與停水狀況，確保民眾用水穩定。

台灣自來水公司董事長李嘉榮昨天率隊拜會澎湖縣長陳光復及縣府團隊，就水資源永續與民生供水議題交換意見。今天則於救國團澎湖青年活動中心舉行「降低漏水率」計畫公聽會，由水公司漏水防治處長蔡博淵向產官各界說明內容與執行方向。

陳光復感謝自來水公司長期協助澎湖民生用水供給與基礎建設的努力，並肯定推動「降低漏水率」計畫。他指出，澎湖供水約6成來自海水淡化，除建設海淡廠外，汰換老舊管線、降低漏水率更不可忽視，呼籲民眾支持並共同珍惜水資源。

蔡博淵表示，澎湖降雨時節不均，用水需求隨人口增加而持續成長，其中大馬公地區尤為明顯，但供應民生用水的漏水率卻高達12%至13%，成為重大挑戰。水公司自108年至113年投入7億餘元，完成第一階段管網汰換與漏水調查，其中汰換管線長度達102公里，馬公地區就占83公里。

他進一步指出，為提升水資源利用效率，水公司將於今年起至121年推動「降低漏水率」計畫，投入27億元，汰換漏水熱區管線50至100公里，同時引進民間AI科技協助檢測，盼能有效減少破管與停水，為澎湖地區提供更穩定且優質的民生用水。

漏水 澎湖縣 水公司

延伸閱讀

保護沉船日登場聚焦「將軍一號」 澎湖推動水下珍貴資產保存

2025保護沉船日澎湖登場 盼守護水下文化資產

澎湖餐飲業者捐復康巴士 助身障者安心出行

澎湖受颱風楊柳影響輕微 僅零星災情

相關新聞

不讓你孤單！金門榮服處助獨居榮民打掃讓家更溫暖舒適

金門縣榮民服務處秉持「貼心不打烊、溫暖不間斷」的精神，持續守護年長榮民的生活。金門榮服處副處長彭致和昨日帶領輔導員汪成飛...

影／高雄街頭傳行刑式槍擊命案 陳其邁：全力偵辦速將涉案人繩之以法

高雄市今清晨發生槍擊案，51歲羅姓男子遭行刑式槍擊身亡，治安議題再度引發關注。對此，市長陳其邁今表示，警方已鎖定特定涉案...

鳳山將新闢八德滯洪池 居民盼防淹水也能增停車空間

高雄市鳳山區赤山地區因受積淹水所苦，近年來還因鐵路地下化施工頻繁積水，為改善積淹水情況，水利局規畫利用鳳山熱帶園藝試驗分...

迎接大學新鮮人 金大與金寧戶政合作加速遷籍作業

再過幾天就要開學了，國立金門大學將於9月10日迎來114學年度新生報到，為了簡化新生與轉學生的辦理流程，金大學務處昨日由...

金門田徑小將組隊 參加台中盃公開賽

2025台中盃全國田徑公開賽24日至28日在台中登場，金門今年有6所學校、超過50名選手組隊參賽，金門田徑委員會主委、縣...

廣角鏡／馬祖推出鐳戰生存遊戲

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今年在「微光馬祖」系列活動中，推出「鐳戰生存遊戲」，把昔日官兵駐守的坑道、堡壘轉化為沉浸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。