降低澎湖漏水率　水公司將汰換管線並科技檢測

澎湖地區民生用水漏水率逾10%，台灣自來水公司今天在「降低漏水率」計畫公聽會中表示，將以汰換漏水熱區管線及委外科技檢測雙管齊下，降低破管與停水狀況，確保民眾用水穩定。

台灣自來水公司董事長李嘉榮昨天率隊拜會澎湖縣長陳光復及縣府團隊，就水資源永續與民生供水議題交換意見。今天則於救國團澎湖青年活動中心舉行「降低漏水率」計畫公聽會，由水公司漏水防治處長蔡博淵向產官各界說明內容與執行方向。

陳光復感謝自來水公司長期協助澎湖民生用水供給與基礎建設的努力，並肯定推動「降低漏水率」計畫。他指出，澎湖供水約6成來自海水淡化，除建設海淡廠外，汰換老舊管線、降低漏水率更不可忽視，呼籲民眾支持並共同珍惜水資源。

蔡博淵表示，澎湖降雨時節不均，用水需求隨人口增加而持續成長，其中大馬公地區尤為明顯，但供應民生用水的漏水率卻高達12%至13%，成為重大挑戰。水公司自108年至113年投入7億餘元，完成第一階段管網汰換與漏水調查，其中汰換管線長度達102公里，馬公地區就占83公里。

他進一步指出，為提升水資源利用效率，水公司將於今年起至121年推動「降低漏水率」計畫，投入27億元，汰換漏水熱區管線50至100公里，同時引進民間AI科技協助檢測，盼能有效減少破管與停水，為澎湖地區提供更穩定且優質的民生用水。