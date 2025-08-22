不讓你孤單！金門榮服處助獨居榮民打掃讓家更溫暖舒適

金門縣榮民服務處秉持「貼心不打烊、溫暖不間斷」的精神，持續守護年長榮民的生活。金門榮服處副處長彭致和昨日帶領輔導員汪成飛、替代役男呂致言與榮欣志工們，一同前往獨居的榮民李伯伯家中，協助整理居家環境，讓長輩的住處煥然一新，重新恢復整潔、安全與舒適。

李伯伯的家人長居台灣，他平日獨自生活，近年因病手腳乏力，行動愈發不便，家中環境因而日益凌亂，不僅生活品質下降，更增加了安全風險。榮服處在得知情況後，處長劉信義立即指示啟動協助，請志工團隊上門幫忙，盼能讓李伯伯住起來更舒適，感受家的溫暖。

打掃當天，志工們分工合作，耐心清掃、搬運雜物，並細心檢視生活動線及電器設備，在過程中，他們發現延長線老舊有危險疑慮，彭致和更親自協助更換，確保用電安全，這些溫馨的舉動，不僅改善了居住品質，也傳遞了真切的關懷，李伯伯感動不已，直呼「真的很感謝！」

志工隊長呂淑瓊表示，陪伴獨居且行動不便的長輩，不只是清理環境，更是守護他們的安心與健康；最重要的是，讓榮民前輩知道「有人在關心，不會孤單」。