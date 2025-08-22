金門國家公園30週年研討會　關注韌性永續議題

快訊

中央社／ 金門22日電

金管處舉辦30週年國際學術研討會，內政部政務次長董建宏說，面對氣候變遷等挑戰，金門過去展現堅強信念及海外冒險精神，如何延續作為台灣面對世界變局韌性基礎，顯示金門重要性。

金門國家公園今年成立30週年，管理處辦理「金門國家公園成立30週年國際學術研討會」，以「回顧與展望：人文、韌性與創新的未來」為主軸，今天上午開幕式中，董建宏、金門副縣長李文良等出席。

董建宏致詞表示，金門國家公園在民國84年成立後，肩負保育、文化傳承等責任，而金門在歷任縣政府與中央配合下，積極爭取資源重新打造金門，讓金門不只是戰地、冷戰最前線，也是許多東南亞的金門後裔懷念和文化保存的故鄉，更是自然環境生態重要保育基地。

董建宏也說，金門國家公園今日要面對的更包括在氣候變遷、全球新的經濟環境等挑戰下，「金門可以提供什麼樣的典範，去理解、創造一個更具韌性的生活環境」，如何將金門居民過去展現堅強無比的信念，與海外冒險精神延續，作為台灣面對整個世界變局時強而有力的韌性基礎，「我想金門對台灣來講非常重要」。

內政部國家公園署新聞稿指出，金門國家公園長年致力於戰役史蹟活化、閩南文化保存、島嶼生態復育等工作，未來將持續強化跨域整合，透過科技應用、社區參與、低碳旅遊等策略，推動地方創生與韌性治理。

國家公園署表示，此次會議將發表多場專題演講與研究論文，涵蓋氣候變遷、文化資產保存、生物多樣性及國際合作等議題，期以全球視野對話在地行動，共築永續願景。

根據此次研討會會議手冊，研討會會議分為今天及24日2天舉行，將有來自台灣、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、美國等國學者進行論文發表與專題演講等。

金門 國家公園

