鳳山將新闢八德滯洪池 居民盼防淹水也能增停車空間

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
八德滯洪池北池預定地，未來將種植喬木果樹作為公園提供民眾休憩。記者巫鴻瑋／攝影
八德滯洪池北池預定地，未來將種植喬木果樹作為公園提供民眾休憩。記者巫鴻瑋／攝影

高雄市鳳山區赤山地區因受積淹水所苦，近年來還因鐵路地下化施工頻繁積水，為改善積淹水情況，水利局規畫利用鳳山熱帶園藝試驗分所的土地開闢「八德滯洪池公園」，預計2026年11月完工，地方則希望不只是有遊具設施的公園，更盼未來能增加停車空間，方便周邊居民及前來公園的民眾使用。

當地文山里長黃惠玲表示，八德滯洪池公園是地方期盼已久的工程，不僅能解決積淹水困擾，更希望公園能夠成為周邊居民休憩活動的場所，希望市政府能利用公園開闢成生態教室，設置適合大小朋友遊玩的遊具設施、體健設施。

文英里長鄭鴻章指出，由於當地20年來每逢強降雨就會淹水，地方希望開闢滯洪池後能解決赤山地區淹水問題，同時也希望在滯洪池公園內設置停車空間，方便汽機車停放，解決周邊停車位不足問題。

鳳山八德滯洪池預定地位於赤山地區，八德路與八德路100巷口，目前為鳳山熱帶園藝試驗分所所在地，園內種植多種林木果樹還有網室，未來預計將以八德路為界，分別開挖為南北2池，再以涵管穿越八德路下方連接水體，預計蓄洪量可達4萬7000立方公尺，今年10月開工、2026年11月完工。

高雄市議員林智鴻指出，鳳山因受地勢影響，尤其4年前一場豪雨造成赤山淹水隱憂 ，經相關單位及地方里長共同研議，才規畫於農試所內新闢鳳山八德滯洪池，工程預計總經費約8350萬元，第一階段將以建設滯洪功能為優先，後續將再爭取經費設置遊具設施，期待以開放式的滯洪池、類似寶業滯洪池的多元模式，解決周邊淹水問題，並滿足市民的休憩需求。

高雄市府水利局指出，鳳山八德滯洪池南池滯洪量將達約2萬立方公尺、深度3.5公尺，北池滯洪量2萬7000立方公尺、深度3公尺，未來將種植台灣欒樹、鳳凰木、茄苳樹等樹種點綴，公園內還有楊桃、芒果等果樹，作為地方休憩新景點。

