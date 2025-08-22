屏東推護理人力補助專案 缺逾400人已補4成

屏東縣政府啟動「護理人力補助專案試辦計畫」，與縣內醫院簽署合作意向書，投入留才補助。原本護理人力缺口超過400人，目前已補逾4成，目標500名人力持續招募。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天新聞稿表示，縣府啟動「護理人力補助專案試辦計畫」，與縣內醫院簽署合作意向書，對象包括應屆畢業生、返鄉及重返醫院職場者。原本護理人力缺口超過400人，計畫上路後包含已執登及預計到職者，已招募203人，達成率逾4成。招募行動持續進行中，目標鎖定500名護理人力，充實急重症與住院照護人力。

傳播處表示，計畫針對初次執登、返鄉或重返臨床工作非公職護理人員，凡於縣內醫院輪值急性、慢性一般病房或特殊病房者，每月醫院調高本薪新台幣3000元，縣府再加碼補助3000元，最長可補助12個月，等同每月最高加薪6000元，平均月薪提升逾13%。此外，各醫院也同步規劃調薪與提升現職護理人員福利，吸引更多人才回流屏東。

傳播處舉例，目前服務於恆春基督教醫院的護理師陳佳琦是高雄人，投入護理相關行業已近30年，原本在台北長照機構服務，今年5月恆基到職。她表示，從事護理工作是一項很大挑戰，偏鄉更需要護理人員，縣府推出政策很好，除了院方提供住宿優惠，更能增加實質薪水。

傳播處指出，美和科大護理系專五生黃詩雅、徐豊順皆年僅20歲，雖然決定繼續攻讀二技，但因在屏東榮總實習期間深受團隊照顧與啟發，毅然投入第一線，並選擇外界認為最艱難的加護病房。徐豊順分享，曾在小兒科照護1名自閉症孩子，透過長時間陪伴讓對方打開心門，這份感動更堅定他留在屏東服務的心。

屏東縣政府衛生局補充，結合教育部展翅計畫，針對五專四、五年級學生，只要畢業後願意到恆春地區醫院服務，從專四開始每年給予12萬元生活津貼、補助2年，畢業後再服務2年，期間每年再補助10萬元。整體效益包括保障民眾就醫權益、提升醫療照護品質、改善醫事人員工作條件、縮短急診及住院等候時間，並讓偏鄉鄉親不再因距離與人力不足而承擔額外健康風險。