迎接大學新鮮人 金大與金寧戶政合作加速遷籍作業

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金大學務處昨日由學務長董燊教授（右一）率領學生輔導組組長許悠洋（左一）、秘書鄭大行等人，特地前往金寧鄉戶政事務所拜會，受到主任楊文璽（右二）熱情接待。圖／金大提供
金大學務處昨日由學務長董燊教授（右一）率領學生輔導組組長許悠洋（左一）、秘書鄭大行等人，特地前往金寧鄉戶政事務所拜會，受到主任楊文璽（右二）熱情接待。圖／金大提供

再過幾天就要開學了，國立金門大學將於9月10日迎來114學年度新生報到，為了簡化新生與轉學生的辦理流程，金大學務處昨日由學務長董燊等人前往金寧鄉戶政事務所拜會，戶政事務所表示會加速遷籍行政作業流程，也歡迎大一新生們與轉學生成為金門的一分子。

董燊率領學生輔導組長許悠洋、秘書鄭大行等人，昨拜會金寧鄉戶政事務所，受到主任楊文璽熱情接待，雙方並就遷籍作業展開討論，楊文璽承諾戶政所將與金大攜手合作，加速遷籍行政作業流程。

根據現行規定，新生與轉學生若將戶籍遷至金門，可立即享有離島居民國內航線機票7折優惠；金大為此也透過與在地戶政事務所協商，以各系所為單位各有一專戶專人管理，希望金寧鄉戶政事務所能協助新生與轉學生盡速、順利完成遷籍手續。根據目前國內及金門縣的相關規定，新生與轉學生若將戶籍遷至學校，立即可依離島居民身分享受國內機票7折優惠。

另外，設籍金大滿1年，且年滿18歲，就能比照一般金門縣民享受春節、端午、秋節等三節以優惠的成本價購入「配售酒」一份，即2箱，共計12瓶的權利，對新生與轉學生的生活便利及福利保障幫助甚大。

金大學務長董燊表示，遷籍作業涉及眾多行政流程，感謝金寧戶政所體恤學生需求，願意在繁忙業務中額外支援，協助新生在最短時間內完成手續。這不僅提升了新生入學適應，更保障其在金門的各項權益。未來金大也將持續與地方戶政單位合作，共同營造更友善的學習與生活環境。

金大校長陳建民博士則特別強調，他對新生接待工作高度重視，多次在校內會議中指示各單位提前規劃，並透過校網、LINE群組等即時訊息平台，讓學生與家長隨時掌握最新資訊。他期盼新生和家長從報到第一天開始，就能對金門與金大留下溫暖、良好的印象。

為了簡化新生與轉學生的辦理流程，金大學務處昨日由學務長董燊教授（中）率領學生輔導組組長許悠洋（左）等人，特地前往金寧鄉戶政事務所拜會，受到主任楊文璽（右）熱情接待，雙方並就遷籍作業展開討論。圖／金大提供
為了簡化新生與轉學生的辦理流程，金大學務處昨日由學務長董燊教授（中）率領學生輔導組組長許悠洋（左）等人，特地前往金寧鄉戶政事務所拜會，受到主任楊文璽（右）熱情接待，雙方並就遷籍作業展開討論。圖／金大提供

金門 機票 戶籍

