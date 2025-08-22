全台6棲地 產卵海龜創新高

海洋保育署盤點全台海龜產卵結果，4月起墾丁、小琉球、蘭嶼、東沙、澎湖望安等6地上岸產卵的母龜數量創近年新高，蘭嶼椰油沙灘首度列為新產卵地，其中1隻在小琉球產卵的母龜迴游400多公里到東沙島周邊海草床覓食，顯示當地海草資源豐富，有助縮短繁殖周期，提升族群數量。

海保署委託台灣海洋大學調查今年4月起海龜產卵情形，去年同期約89隻，今年已發現96隻，多數集中在南沙。

主要海龜產卵棲地，母龜數量普遍高於往年，澎湖望安有3隻築巢，其中1隻前年從望安到東沙覓食，今年回來產卵。

海保署表示，墾丁前年沒有母龜上岸產卵，去年至今白沙灣、大灣等沙灘都陸續出現剛孵化的小海龜爬回大海的可愛身影，其中一窩孵化率高達9成。

海保署追蹤到1隻在小琉球產卵的海龜，發現牠游400多公里到南海上的東沙島周邊海草床覓食。而距台灣超過1000公里的南沙太平島，今年從2月到7月超過70隻母龜上岸，累積破百窩海龜卵窩。

海保署特別提醒，近期將進入海龜蛋孵化期，民眾在海上或沙灘活動時若遇見海龜，請保持距離、不打擾、也不要踩踏有標示的卵窩位置，讓小海龜能順利回到大海。

也提醒民眾，若發現海龜受困或迷路，可撥打1999或118專線通報，夜間活動應減少光源並減少使用塑膠製品，避免廢棄物留在沙灘。