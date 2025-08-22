聽新聞
0:00 / 0:00

全台6棲地 產卵海龜創新高

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄報導
海保署記錄已經孵化完的海龜蛋窩。圖／海洋保育署提供
海保署記錄已經孵化完的海龜蛋窩。圖／海洋保育署提供

海洋保育署盤點全台海龜產卵結果，4月起墾丁小琉球蘭嶼、東沙、澎湖望安等6地上岸產卵的母龜數量創近年新高，蘭嶼椰油沙灘首度列為新產卵地，其中1隻在小琉球產卵的母龜迴游400多公里到東沙島周邊海草床覓食，顯示當地海草資源豐富，有助縮短繁殖周期，提升族群數量。

海保署委託台灣海洋大學調查今年4月起海龜產卵情形，去年同期約89隻，今年已發現96隻，多數集中在南沙。

主要海龜產卵棲地，母龜數量普遍高於往年，澎湖望安有3隻築巢，其中1隻前年從望安到東沙覓食，今年回來產卵。

海保署表示，墾丁前年沒有母龜上岸產卵，去年至今白沙灣、大灣等沙灘都陸續出現剛孵化的小海龜爬回大海的可愛身影，其中一窩孵化率高達9成。

海保署追蹤到1隻在小琉球產卵的海龜，發現牠游400多公里到南海上的東沙島周邊海草床覓食。而距台灣超過1000公里的南沙太平島，今年從2月到7月超過70隻母龜上岸，累積破百窩海龜卵窩。

海保署特別提醒，近期將進入海龜蛋孵化期，民眾在海上或沙灘活動時若遇見海龜，請保持距離、不打擾、也不要踩踏有標示的卵窩位置，讓小海龜能順利回到大海。

也提醒民眾，若發現海龜受困或迷路，可撥打1999或118專線通報，夜間活動應減少光源並減少使用塑膠製品，避免廢棄物留在沙灘。

海龜 蘭嶼 墾丁 小琉球 東沙島

延伸閱讀

影／瑞氏海豚擱淺屏東海口沙灘 評估難以救治後人道處理

影／全台海龜產卵數量創新高 蘭嶼椰油首度發現母龜上岸

布袋好美里沙灘爆紅遊客戲水挖文蛤 垃圾亂象沙灘安全近期納管

外木山海龜岩傳神打卡新熱點 擬設解說牌串接海岸休憩廊帶

相關新聞

AI智能洗髮店進駐高雄 銀髮族洗髮兼身體按摩直呼「舒服」

高雄美髮店也趕上人工智慧風潮，一名業者引入全自動智能洗髮機，今天邀請苓雅區關懷據點長輩上門體驗，只要20分鐘就能享受洗髮...

金門田徑小將組隊 參加台中盃公開賽

2025台中盃全國田徑公開賽24日至28日在台中登場，金門今年有6所學校、超過50名選手組隊參賽，金門田徑委員會主委、縣...

廣角鏡／馬祖推出鐳戰生存遊戲

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今年在「微光馬祖」系列活動中，推出「鐳戰生存遊戲」，把昔日官兵駐守的坑道、堡壘轉化為沉浸...

高雄YouBike熱點缺車、逾百站點借還人次少 審計部促檢討

高雄YouBike去年突破5千萬人次騎乘，但市府斥資5.7億元布建1.3萬輛，許多熱點卻經 常無車可借，有144站點則每...

全台6棲地 產卵海龜創新高

海洋保育署盤點全台海龜產卵結果，4月起墾丁、小琉球、蘭嶼、東沙、澎湖望安等6地上岸產卵的母龜數量創近年新高，蘭嶼椰油沙灘...

影／明華園《貓神》跨海登金門 孫翠鳳率四代同堂演出

「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」離島第二站，將於8月23日在金門縣金城鎮莒光共融公園登場，這次由台灣最具代表性的明華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。