高雄YouBike熱點缺車、逾百站點借還人次少 審計部促檢討

高雄YouBike去年突破5千萬人次騎乘，但市府斥資5.7億元布建1.3萬輛，許多熱點卻經 常無車可借，有144站點則每日借還未達10人次，審計部報告也指出，全市有1755座公車站周邊500公尺無站點，不利偏鄉居民使用公共運輸轉乘，要求檢討。

交通局表示，公車站周邊設YouBike站需考量腹地空間，市區有13處公車站因人口密度低或地形陡峭而無法設站，當地亦未反映設站需求。但整體會持續增站、增車以應需求，並要求承包商調度車輛、人力，降低單站無車或剩餘一車情形，也會透過數據分析調整租借人次長期偏低站點。

高雄設置YouBike2.0系統滿4年，預估明年租賃站將達1500站；據去年YouBike滿意度調查，整體服務滿意度達9成5，無車可借需費時等候此項，滿意度僅7成7，較前3年下降。

六龜區居民說，市府或許考量偏區YouBike使用人次未達設站標準，每次搭公車到站後只能騎機車或由家人接送；新興區居民說，捷運站周邊YouBike常一車難求，更遠的站點卻少人借用，市府調度機制應調整。

審計部點出，高市有些YouBike站點，部分時段常缺車或瀕臨無車，卻未即時增補車輛；另外有898站每日借還次數低於68人次，144站每日平均未達10人次借還，都需通盤檢討站點設置或移設的評估機制。

審計部另發現，高市去年核定5230公車站，其中1755站500公尺內未設YouBike站，占比逾3成3；左營、楠梓、鼓山、鳳山、三民、前鎮區6區雖設置超過百站，尚有13個公車站1公里內無YouBike站，影響民眾使用公共運輸意願。

市議員白喬茵則表示，YouBike肩負串聯大眾運輸的重要使命，但目前微笑單車公司仍採人力加強調度車輛，難以因應尖峰時段需求，導致有站點無車可借，建議市府導入電子圍籬機制，允許高運量區的使用者在圍籬範圍內借還車，加速流程，避免停車樁不足困境。