金門田徑小將組隊 參加台中盃公開賽

2025台中盃全國田徑公開賽24日至28日在台中登場，金門今年有6所學校、超過50名選手組隊參賽，金門田徑委員會主委、縣議員蔡其雍為選手打氣，並頒發加菜金。

此次參賽學校包含金門高中、金門農工、金寧國中、金湖國中、金城國中及烈嶼國中，各校選手都在備戰期間展現專注與毅力，為爭取佳績做足準備。值得一提的是，今年全運會金門有18名選手達標，有2人因生涯規畫未能出賽，仍有16人代表參賽，比去年增加4人；其中，金寧國中李沃儞、烈嶼國中林于辛與金城國中盧羿霏3名國中選手已達到全運標準，展現潛力。

蔡其雍表示，看到同學們勇於挑戰自我深感欣慰，勉勵選手保持信心全力以赴，勝敗固然重要，過程中培養的毅力、紀律與團隊精神，才是最寶貴的資產。

金門高中校長鄭青青指出，奧林匹克精神強調「更快、更高、更強」，運動不僅能強健體魄，更能培養專注力、耐力與自信心。她期許選手在競賽場上展現最佳狀態，也能將運動中養成的毅力與專注，延伸到學業與人生，勇於追求卓越。