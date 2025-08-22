聽新聞
0:00 / 0:00

金門田徑小將組隊 參加台中盃公開賽

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門田徑委員會主委蔡其雍（前右三）偕金門高中校長鄭青青（前左三），前往金中體育場勉勵備戰的田徑好手們，並頒發加菜金。圖／金門田徑委員會提供
金門田徑委員會主委蔡其雍（前右三）偕金門高中校長鄭青青（前左三），前往金中體育場勉勵備戰的田徑好手們，並頒發加菜金。圖／金門田徑委員會提供

2025台中盃全國田徑公開賽24日至28日在台中登場，金門今年有6所學校、超過50名選手組隊參賽，金門田徑委員會主委、縣議員蔡其雍為選手打氣，並頒發加菜金。

此次參賽學校包含金門高中、金門農工、金寧國中、金湖國中、金城國中及烈嶼國中，各校選手都在備戰期間展現專注與毅力，為爭取佳績做足準備。值得一提的是，今年全運會金門有18名選手達標，有2人因生涯規畫未能出賽，仍有16人代表參賽，比去年增加4人；其中，金寧國中李沃儞、烈嶼國中林于辛與金城國中盧羿霏3名國中選手已達到全運標準，展現潛力。

蔡其雍表示，看到同學們勇於挑戰自我深感欣慰，勉勵選手保持信心全力以赴，勝敗固然重要，過程中培養的毅力、紀律與團隊精神，才是最寶貴的資產。

金門高中校長鄭青青指出，奧林匹克精神強調「更快、更高、更強」，運動不僅能強健體魄，更能培養專注力、耐力與自信心。她期許選手在競賽場上展現最佳狀態，也能將運動中養成的毅力與專注，延伸到學業與人生，勇於追求卓越。

延伸閱讀

影／明華園《貓神》跨海登金門 孫翠鳳率四代同堂演出

明華園戲劇總團金門登場 庄頭劇場獻演「貓神」

田徑／亞洲投擲錦標賽 中華女將江靜緣17公尺09摘銅

823前夕金門舉辦兩岸水陸法會 榮服處悼念殉職將士

相關新聞

AI智能洗髮店進駐高雄 銀髮族洗髮兼身體按摩直呼「舒服」

高雄美髮店也趕上人工智慧風潮，一名業者引入全自動智能洗髮機，今天邀請苓雅區關懷據點長輩上門體驗，只要20分鐘就能享受洗髮...

金門田徑小將組隊 參加台中盃公開賽

2025台中盃全國田徑公開賽24日至28日在台中登場，金門今年有6所學校、超過50名選手組隊參賽，金門田徑委員會主委、縣...

廣角鏡／馬祖推出鐳戰生存遊戲

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今年在「微光馬祖」系列活動中，推出「鐳戰生存遊戲」，把昔日官兵駐守的坑道、堡壘轉化為沉浸...

高雄YouBike熱點缺車、逾百站點借還人次少 審計部促檢討

高雄YouBike去年突破5千萬人次騎乘，但市府斥資5.7億元布建1.3萬輛，許多熱點卻經 常無車可借，有144站點則每...

全台6棲地 產卵海龜創新高

海洋保育署盤點全台海龜產卵結果，4月起墾丁、小琉球、蘭嶼、東沙、澎湖望安等6地上岸產卵的母龜數量創近年新高，蘭嶼椰油沙灘...

影／明華園《貓神》跨海登金門 孫翠鳳率四代同堂演出

「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」離島第二站，將於8月23日在金門縣金城鎮莒光共融公園登場，這次由台灣最具代表性的明華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。