AI智能洗髮店進駐高雄 銀髮族洗髮兼身體按摩直呼「舒服」

高雄美髮店也趕上人工智慧風潮，一名業者引入全自動智能洗髮機，今天邀請苓雅區關懷據點長輩上門體驗，只要20分鐘就能享受洗髮兼全身按摩舒壓。銀髮族長輩說，躺著洗頭很舒服，真的很不一樣。

養生會館業者曾國華在瑞豐夜市附近成立高雄首家AI智能洗髮店，寬敞空間放置12台洗髮機，苓雅區里長主席林志田今天下午帶領一群關懷據點長輩前往體驗。

眾人躺上躺椅後，身體按摩機會先啟動，接著送水洗頭。長輩說，機器洗頭跟洗頭小妹用手指按壓力道不同，機器洗頭感覺比較輕柔、很舒服，身體還可以同時接受按摩，一舉兩得。

曾國華說，各行各業缺工嚴重，透過AI智能洗髮機服務客戶，不僅長輩比較舒適，也能省下人力，初期會先派遣工作人員協助顧客使用儀器，以後會變成全自動化，顧客自已就能操作；每台儀器啟用前也會先消毒，不用擔心衛生問題。