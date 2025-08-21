快訊

影／明華園《貓神》跨海登金門 孫翠鳳率四代同堂演出

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
明華園戲劇總團暌違十年再度赴金門戶外演出，帶來首部懸疑題材鉅作《貓神》，四代同堂的演出者合影。記者蔡家蓁／攝影
「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」離島第二站，將於8月23日在金門縣金城鎮莒光共融公園登場，這次由台灣最具代表性的明華園戲劇總團暌違十年再度赴金門戶外演出，帶來首部懸疑題材鉅作《貓神》；首席小生孫翠鳳特別表示，這是首次將《貓神》搬到戶外舞台，明華園家族更四代同堂同台，將滿滿誠意獻給金門鄉親。

明華園總團在2009年創團80周年時首度推出《貓神》，由首席編導陳勝國結合胡撇仔戲精華與現代舞台創意，重現五○年代台灣歌仔戲黃金時期的華麗舞台與變景機關，並融入東洋歌舞劇元素，該劇曾獲邀擔綱2014年台中國家歌劇院落成大戲，被譽為明華園近年經典之作。

《貓神》故事以中原與契丹邊境的「真定府」為舞台，敘述一起撲朔迷離的神祕案件，此次演出將由「無敵小生」孫翠鳳、「當家小旦」鄭雅升、「第一丑角」陳勝在領銜，結合明華園家族多位實力派演員，帶領觀眾抽絲剝繭，窺見人性、真情與正義。

文化部藝術發展司長周雅菁表示，庄頭劇場自疫後推動以來已巡演超過20場，吸引逾34萬人次參與，讓全民能在生活周邊欣賞國家級劇場演出。她強調，《貓神》是明華園的重要劇目，此次跨海演出別具意義，相信會帶給金門觀眾難忘的藝術饗宴。

副縣長李文良表示，離島過去鮮少有機會欣賞大型劇團演出，感謝文化部將優質表演資源帶到金門，讓鄉親能與國際級表演團隊零距離接觸。

明華園總團長陳勝福則透露，此次為金門鄉親呈現原汁原味的舞台效果，特別動用15個大型貨櫃、轉播車及文武樂團、國樂團、爵士樂等伴奏團隊，全部自台灣運抵，陣容盛大，演出過程將藏有「彩蛋」，邀請觀眾親臨觀賞。

孫翠鳳也分享與金門的淵源，她回憶初入劇團學習時，曾隨團來金演出，深刻感受到金門人的熱情與對歌仔戲的喜愛，並許下「成為主角要再回金門」的心願。她說，《貓神》雖於2014年首演，但這次是首度以戶外大型展演方式呈現，更特別的是明華園四代同堂同台。

今天彩排記者會上，一位來自大陸的戲迷江秀清特地現身追星。她表示，自己從小就是孫翠鳳的鐵粉，本身也演歌仔戲，這次特別提前來金門就是為了看戲，更聽聞不少大陸戲迷也將跨海觀賞。

金門縣政府表示，活動當日下午2時起將舉辦「藝日限定文化市集」，提供美食與文創攤位，晚間7時演出《貓神》，歡迎鄉親攜家帶眷在星空下共度一場藝術盛宴。

文化部藝術發展司長周雅菁、明華園台柱孫翠鳳、金門副縣長李文良（由左至右）三人接受媒體聯訪，孫翠鳳說，這次是明華園四代同堂同台，將最大的誠意獻給金門觀眾。記者蔡家蓁／攝影
明華園總團長陳勝福則透露，此次為金門鄉親呈現原汁原味的舞台效果，特別動用15個大型貨櫃、轉播車及文武樂團、國樂團、爵士樂等伴奏團隊，全部自台灣運抵，陣容盛大，演出過程更藏有「彩蛋」。記者蔡家蓁／攝影
文化部藝術發展司長周雅菁表示，庄頭劇場自疫後推動兩年以來，巡演場次超過20場，吸引逾34萬人次參與，期望讓全民在生活周邊就能近距離欣賞國家級劇場水準的演出。記者蔡家蓁／攝影
明華園戲劇總團暌違十年再度赴金門戶外演出，帶來首部懸疑題材鉅作《貓神》，圖為劇團演出人員合影。記者蔡家蓁／攝影
《貓神》的精彩片段，今天在採排記者會中也搶先曝光。記者蔡家蓁／攝影
陸客、熱情粉絲江秀清也到場索要明華園台柱孫翠鳳的簽名，她在受訪時開心的說，終於要到偶像的簽名，超開心、激動。記者蔡家蓁／攝影
《貓神》的精彩片段，今天在採排記者會中也搶先曝光，「無敵小生」孫翠鳳（右）與「當家小旦」鄭雅升，有不少對手戲。記者蔡家蓁／攝影
金門 舞台 明華園 歌仔戲

