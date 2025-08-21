快訊

高市颱風楊柳豪雨農損救助 8月22日起受理申請

中央社／ 高雄21日電
受颱風楊柳影響，高雄市旗山區轄內不少已插秧二期水稻幼苗流失，杉林區公所並通報黃金果、印加果及百香果田區植株折損、浸水等，農業損失慘重。圖／中央社（高雄市農業局提供）
颱風楊柳造成高雄農損，市府農業局爭取旗山區稻米及杉林區黃金果、印加果及百香果農產業救助。農業部公告，自8月22日至9月4日受理農民申報；農業局呼籲農民把握時間，儘速申報。

農業局今天發布新聞稿表示，高雄地區接連受到颱風丹娜絲、0728豪雨及颱風楊柳影響，造成高雄市農產業及農田災害損失合計超過新台幣2.2億元。

此次颱風楊柳經公所查報，農業局爭取旗山區稻米及杉林區黃金果、印加果及百香果農產業救助，經農業部公告自8月22日至9月4日受理農民申報。

農業局表示，8月中旬高雄地區受到颱風楊柳影響，讓剛經歷7月颱風豪雨的農產業再度受損。經旗山區通報轄內已插秧二期水稻幼苗因大雨流失；杉林區公所則通報黃金果、印加果及百香果田區植株折損、浸水。

因此，農業局向中央爭取旗山區稻米及杉林區黃金果、印加果及百香果等4項納入農產業天然災害現金救助項目，獲農業部同意並於今天公告。

農業局長姚志旺提醒農民，務必於9月4日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助。復耕若需低利貸款，也可洽當地農會辦理。

颱風 農民 豪雨 農業部

