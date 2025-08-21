823前夕金門舉辦兩岸水陸法會 榮服處悼念殉職將士

適逢八二三戰役紀念日前夕，由金門縣佛教會與金門大佛園區開發基金會主辦、太武山海印寺策辦的「2025兩岸和平消災祈福超薦水陸大法會」，自8月16日起至明日止，一連7天在金湖國中體育館隆重登場。此次法會融合佛、道、儒及民間信仰力量，祈願兩岸和平、百姓安康。

金門縣榮民服務處長劉信義今天上午率同仁到場參拜，並在性海法師引領下，誠摯悼念歷年在金門戰役中殉職的國軍英靈，表達對先烈的崇敬與追思。

據了解，本次法會除超薦民眾祖先亡靈外，特別設立7千多位歷年在金門戰役中犧牲將士的牌位；同時為在823戰役中殉職的金防部副司令吉星文、趙家驤與章傑等將領設置專門牌位，並祭祀胡璉、李良榮、沈向奎等曾駐守金門、已辭世的重要將領，並邀請其後人一同參與，共同緬懷忠勇精神。

劉信義表示，金門能有今日的和平安定，奠基於無數將士的浴血奮戰與奉獻。他強調，榮民服務處對先烈的懷念不止於言語，而在於實際行動的慎終追遠與誠心悼念，我們永遠不會忘記他們的犧牲。

此次大法會會場莊嚴肅穆，規模更勝15年前的水陸法會，現場經典齊誦、佛號聲聲不絕，以誠心超薦兩岸陣亡將士，祈願亡靈離苦得樂，往生西方極樂世界得以安息，也為當代社會注入和平與安定的正能量。

金門縣榮民服務處長期關懷榮民與眷屬，更重視歷史記憶與忠烈精神的傳承，該會也說，此次參與法會，不僅體現慎終追遠的文化價值，也再度凝聚全體同仁對歷史的尊重與和平的珍惜。