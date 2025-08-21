快訊

台股反彈上漲336點就安啦？法人曝後續恐有六大疑慮 危機並未化解

後續恐有規模5餘震！嘉義大埔發生規模5.1地震 氣象署解釋

周刊爆「與住持關係密切」…林岱樺強調絕非事實 自曝過去職場戀情

聽新聞
0:00 / 0:00

蟑螂爽「開趴」？衛生局稽查高雄湯包排隊名店 發現多項缺失

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市衛生局人員今天獲報派員查察，當場發現蟑螂。圖／高市衛生局提供
高市衛生局人員今天獲報派員查察，當場發現蟑螂。圖／高市衛生局提供

高雄市六合路上早餐名店興隆居遭消費者質疑店內環境欠佳、食物陳列區有多隻蟑螂流竄，高市環保局稽查果真看見蟑螂，而且店內天花板及設備不潔、冰箱內食材及醬料未覆蓋等項缺失，要求業者限期改善。

創立超過一甲子的興隆居以大湯包著稱，每天排隊人潮不斷。昨遭一名消費者拍下蟑螂在櫥窗內流竄影片。消費者說，他前往興隆居購買蔥蛋，目睹3、4隻小動物（蟑螂）在開趴，跟店內阿姨講之後沒任何反應，只是把蔥蛋移去別的地方放。

衛生局人員今天獲報派員查察，當場發現蟑螂蹤跡，業者坦承影片內容屬實。衛生局表示，將依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條暨食品安全衛生管理法第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，業者產品責任險逾期未投保，依違反食品安全衛生管理法裁罰3萬元；另要求業者改善作業場所天花板及設備不潔、發現病媒、冰箱內食材及醬料未覆蓋、從業人員未依規定健康檢查、未確實佩戴口罩等缺失。衛生局說，若屆期未改善，將裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

業者說，每個月都有聘請專人消毒，未來會強化環境衛生。

高市衛生局人員今天獲報派員查察，當場發現蟑螂。圖／高市衛生局提供
高市衛生局人員今天獲報派員查察，當場發現蟑螂。圖／高市衛生局提供

蟑螂 食材 食安 衛生局 消費者 高雄市 環保局

延伸閱讀

宏達電股價井噴再飆漲停、衝上60元 排隊買單超過1.5萬張

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

住15樓還是有蟑螂！她崩潰「從哪來的」 達人教1招輕鬆滅蟑

成千上萬隻蟑螂從天而降！睡到一半公寓天花板突裂開 她嚇瘋深夜逃家

相關新聞

病患一度昏迷！高雄今年首例本土日本腦炎 足跡涵蓋杉林、旗山及美濃

高市衛生局今天公布鼓山區1名年逾60歲男性確診日本腦炎，且是高雄今年首例本土日本腦炎病例，全國累計共20例。衛生局指出，...

823前夕金門舉辦兩岸水陸法會 榮服處悼念殉職將士

適逢八二三戰役紀念日前夕，由金門縣佛教會與金門大佛園區開發基金會主辦、太武山海印寺策辦的「2025兩岸和平消災祈福超薦水...

蟑螂爽「開趴」？衛生局稽查高雄湯包排隊名店 發現多項缺失

高雄市六合路上早餐名店興隆居遭消費者質疑店內環境欠佳、食物陳列區有多隻蟑螂流竄，高市環保局稽查果真看見蟑螂，而且店內天花...

高雄3成公車站「500公尺內未設YouBike站」 偏鄉民眾轉乘不便

高雄YouBike2.0營運4年，累積5千萬人次騎乘，全市YouBike站點明年將達1500站，但全市已有超過5千座公車...

高雄YouBike「無車可借等候時間」惹民怨 審計部建議通盤檢討

高雄市YouBike運量逐年提升，去年已突破5000萬人次騎乘，市府斥資5億投入1.3萬輛YouBike，但許多熱門站點...

屏東好物選集宣傳摺頁出版 遊屏東「有玩又有掠」

抓住暑假的尾巴！屏東縣政府鼓勵全台遊客到屏東遊玩，首度推出「屏東好物選集」宣傳摺頁，結合歷屆「屏東十大伴手禮」獲選店家商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。