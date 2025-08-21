蟑螂爽「開趴」？衛生局稽查高雄湯包排隊名店 發現多項缺失

高雄市六合路上早餐名店興隆居遭消費者質疑店內環境欠佳、食物陳列區有多隻蟑螂流竄，高市環保局稽查果真看見蟑螂，而且店內天花板及設備不潔、冰箱內食材及醬料未覆蓋等項缺失，要求業者限期改善。

創立超過一甲子的興隆居以大湯包著稱，每天排隊人潮不斷。昨遭一名消費者拍下蟑螂在櫥窗內流竄影片。消費者說，他前往興隆居購買蔥蛋，目睹3、4隻小動物（蟑螂）在開趴，跟店內阿姨講之後沒任何反應，只是把蔥蛋移去別的地方放。

衛生局人員今天獲報派員查察，當場發現蟑螂蹤跡，業者坦承影片內容屬實。衛生局表示，將依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條暨食品安全衛生管理法第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，業者產品責任險逾期未投保，依違反食品安全衛生管理法裁罰3萬元；另要求業者改善作業場所天花板及設備不潔、發現病媒、冰箱內食材及醬料未覆蓋、從業人員未依規定健康檢查、未確實佩戴口罩等缺失。衛生局說，若屆期未改善，將裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

業者說，每個月都有聘請專人消毒，未來會強化環境衛生。