病患一度昏迷！高雄今年首例本土日本腦炎 足跡涵蓋杉林、旗山及美濃

高市衛生局今天公布鼓山區1名年逾60歲男性確診日本腦炎，且是高雄今年首例本土日本腦炎病例，全國累計共20例。衛生局指出，該名病患近期無出國，每周會到杉林區果園工作，發病前曾到旗山、美濃購物，目前住院治療中，呼籲民眾日常生活要落實防蚊措施，避免被病媒蚊叮咬。

鼓山區這名60多歲男性有高血壓、高血脂病史，每周固定到杉林區種植果樹，8月6日出現疲倦、昏睡症狀，8月9日說話結巴、動作緩慢，昏迷被送至醫院急診。男病患就醫期間陸續出現發燒、頸部僵硬等症狀，通報後昨由疾管署確認為日本腦炎病例。

衛生局說明，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季節，傳播病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。

此外，日本腦炎病媒蚊叮咬人的吸血高峰為黃昏與黎明時段，且豬隻為病毒主要宿主，衛生局特別提醒民眾避免於病媒蚊吸血高峰時段於豬舍、水稻田、其他動物畜舍、病媒蚊孳生地等高風險環境附近活動。外出時盡量穿淺色長袖衣褲，可於身體裸露處使用政府核可、含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。

衛生局提醒，感染日本腦炎病毒多無明顯症狀，常見臨床表現是頭痛、發燒、無菌性腦膜炎或腦炎等症狀，嚴重者可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱，亦可能昏迷或死亡。

衛生局指出，目前最有效預防方法為接種日本腦炎疫苗，幼兒出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，呼籲合於接種時程幼兒家長盡速安排。此外工作場所接近豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生等高風險場域成人，依疾管署建議時程接種，以確保自身健康。