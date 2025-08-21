高雄「一日農夫」遊南巷曝光 吸引上百家印尼觀光業者

為拓展「一日農夫」農村體驗遊程國際能見度，高雄市農業局特地結合台灣觀光協會，前往印尼首都雅加達以及西爪哇省首府萬隆舉辦二場觀光推廣會，成功吸引超過超過250家當地觀光旅遊業者，超過500人到場面對面交流互動，業者除了對於高雄獨特的漁村與山城遊程、農特產與伴手禮留下深刻的印象外，並表達前往高雄合作推廣的意願，提升了高雄農村在新南向國際旅遊市場的能見度。

此次觀光推介行程由高市農業局副局長高鎮遠帶隊，除了透過攤位呈現永安新港、大樹龍目、六龜新發…等多樣化的農村體驗行程外，同時也展示了農村社區的伴手禮及文創商品，此外更特別準備以高雄刺竹製作的「竹蜻蜓｣、糖廠社區手作的小掃帚以及日光小林社區傳統圖紋杯墊等文創小物，透過生動活潑方式解說高雄「一日農夫」是融合農村產業、文化底蘊與職人精神，極具特色與國際競爭力的遊程，成功吸引現場來賓的目光，氣氛熱絡。

農業局表示，高雄的「一日農夫」遊程串聯了農村社區並導入體驗設計，透過行銷輔導與品牌建構讓農村不僅成為觀光目的地，更是永續發展與地方創生的重要場域，希望藉由這次推廣活動跨界整合拓展國際旅遊版圖，吸引更多海外遊客深入探索高雄。