高雄「一日農夫」遊南巷曝光 吸引上百家印尼觀光業者

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高市農業局率團前往印尼首都雅加達以及西爪哇省首府萬隆舉辦二場觀光推廣會，成功吸引當地觀光旅遊業者到場面對面交流互動。圖／高市農業局提供
為拓展「一日農夫」農村體驗遊程國際能見度，高雄市農業局特地結合台灣觀光協會，前往印尼首都雅加達以及西爪哇省首府萬隆舉辦二場觀光推廣會，成功吸引超過超過250家當地觀光旅遊業者，超過500人到場面對面交流互動，業者除了對於高雄獨特的漁村與山城遊程、農特產與伴手禮留下深刻的印象外，並表達前往高雄合作推廣的意願，提升了高雄農村在新南向國際旅遊市場的能見度。

此次觀光推介行程由高市農業局副局長高鎮遠帶隊，除了透過攤位呈現永安新港、大樹龍目、六龜新發…等多樣化的農村體驗行程外，同時也展示了農村社區的伴手禮及文創商品，此外更特別準備以高雄刺竹製作的「竹蜻蜓｣、糖廠社區手作的小掃帚以及日光小林社區傳統圖紋杯墊等文創小物，透過生動活潑方式解說高雄「一日農夫」是融合農村產業、文化底蘊與職人精神，極具特色與國際競爭力的遊程，成功吸引現場來賓的目光，氣氛熱絡。

農業局表示，高雄的「一日農夫」遊程串聯了農村社區並導入體驗設計，透過行銷輔導與品牌建構讓農村不僅成為觀光目的地，更是永續發展與地方創生的重要場域，希望藉由這次推廣活動跨界整合拓展國際旅遊版圖，吸引更多海外遊客深入探索高雄。

農業局副局長高鎮遠（左）率團前往印尼首都雅加達以及西爪哇省首府萬隆舉辦二場觀光推廣會，成功吸引當地觀光旅遊業者到場面對面交流互動。圖／高市農業局提供
印尼 高雄市

