高雄3成公車站「500公尺內未設YouBike站」 偏鄉民眾轉乘不便

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市YouBike站點明年將達1500站，全市已有超過5千座公車站，審計部日前發現當中超過3成、高達1755座公車站「500公尺內無YouBike站」。記者宋原彰／攝影
高雄YouBike2.0營運4年，累積5千萬人次騎乘，全市YouBike站點明年將達1500站，但全市已有超過5千座公車站，審計部日前發現當中超過3成、高達1755座公車站「500公尺內無YouBike站」，恐不利偏鄉地區住戶使用公共運輸轉乘，且市區有13站公車站甚至1公里內無YouBike站，將影響民眾使用公共運輸的意願。

交通局回應，截至今年8月11日，全市已有1453座Youbike站，每日使用人次突破5萬人次，較去年成長15.5%，而公車站周邊設置Youbike站，需考量設站腹地空間，全市公車站有5千4百餘處，經檢討市區13處公車站是因「人口密度低或地形陡峭」，受限環境而無法設置站點，同時當地亦無反映設站需求。

行政院去年7月公布國家重要政策「公路公共運輸永續及交通平權計畫」，4年投入200億元經費，其一目標為偏鄉地區住戶可在500公尺範圍內使用公路公共運輸，4大政策主軸中的「人本及交通平權」方面，將推動偏鄉及超高齡地區多元運輸服務。目前各縣市普遍做法為積極在公車站周邊闢設Youbike站，供偏鄉住戶轉乘使用。

審計部決算報告指出，截至去年8月底止，高市交通局核定全市公車停靠站共5230站，但當中有1755站在鄰近500公尺內無Youbike站，比率達33.57％。此外，左營、楠梓、鼓山、鳳山、三民、前鎮區6區現已設置超過百個Youbike站，「尚有13站公車站鄰近1公里內無租賃站點」，包括楠梓區8站、鼓山區4站、前鎮區1站。

民眾無法使用大眾交通工具轉乘，只能選擇駕駛汽機車。審計部提到，高雄市公車站鄰近缺乏Youbike站，易影響民眾使用公共運輸意願，尤其高雄全市機車數量多達210萬餘輛，僅次於新北市，「尚不利縮減既有移動污染源，以應節能減碳目標之達成」。

六龜區民眾說，市府考量偏鄉區使用人次未達設置標準，導致他每次搭公車到站後，只能騎機車或由家人接送，相當不便；另名新興區民眾則說，捷運站周邊的YouBike常一車難求，但其他站點卻是停滿車，無法還車，市府的調度機制應要調整。

