高雄YouBike「無車可借等候時間」惹民怨 審計部建議通盤檢討

高雄市YouBike運量逐年提升，去年已突破5000萬人次騎乘，市府斥資5億投入1.3萬輛YouBike，但許多熱門站點仍不時出現「無車可借」情形，去年度民眾對於YouBike「無車可借等候時間」滿意度跌至7成7；且審計部日前揭露，全市各站點中，每日借還次數未達10人次高達144站，應檢討站點設置或移設機制。

交通局回應，將持續增站、增車以應使用需求，也透過鄰近站點互補效果，降低單站無車或剩餘1輛車情形，同時要求承商增加調度車與人力及調整夜間排班制度，並導入大數據預測機制，動態調整補充車輛；此外為有效擴大服務範圍，已訂定明確設站評估基準，持續透過數據分析及地方會勘等機制，調整租借人次長期偏低站點。

高雄市自2020年7月將使用11年的公共自行車租賃系統，全數替換為YouBike2.0系統至今已滿4年，交通局和微笑單車股份公司簽訂合約，斥資5億7898萬，陸續在全市設置1453站處租賃站、投入1.3萬輛YouBike，預計明年全市租賃站數達1500站，滿足民眾最後一哩路通行需求，去年已迎來5000萬人次騎乘。

高雄市公共運輸系統漸趨完備，YouBike使用人次漸增，根據市府去年度YouBike服務滿意度問卷調查結果，整體服務滿意度達9成5，但其中「無車可借等候時間」滿意度僅7成7，較前3年度（2020至2022年度）滿意度約9成4，呈現下降。

另根據高雄市城市資料平台擷取去年9月，全市各租賃站可借還車輛數即時資訊，審計部發現有站點於部分時段經常缺車，或瀕臨無車（僅餘1輛車），或未能配合大眾運輸系統營運時間增補車輛。例如高鐵左營站、捷運凹子底站、捷運後驛站等周邊YouBike站在通勤時間不時發生缺車情形。

審計部發現，根據去年5至8月民眾借還YouBike資訊，每月總借還次數介於235萬次至300萬餘人次間，其中每日低於68人次的站點共有898站，占總營運站點7成，而每日平均未達10人次共有援中港濕地公園等144站。審計部表示「整體顯示部分站點日平均借還量偏低，使用情形未臻理想，有待通盤檢討站點設置或移設的評估機制」。

市議員白喬茵表示，YouBike肩負串聯大眾運輸的重要使命，只要站點每天都有一個人使用，就有它存在的價值，不應該任意淘汰使用量較低的站點，熱點無車可用的狀況，微笑單車公司目前僅能依靠人力加強調度，難以因應上下課尖峰的大量需求，效率顯然不足。建議市府與業者可在需求量高的區域導入「電子圍籬」機制，允許使用者直接在圍籬範圍內借還車，避免因停車樁不足造成的困境，加速借還流程，提升整體服務品質。