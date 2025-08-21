快訊

雲嘉南4縣市國家級警報響 16:37嘉義大埔規模5.1淺層地震「最大震度4級」

拍板減稅政策！增加民眾可支配所得 卓榮泰：3類人明年起免繳綜所稅

傳奧運羽球金牌李洋接運動部長 「年薪+國光獎金」每年進帳金額曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄YouBike「無車可借等候時間」惹民怨 審計部建議通盤檢討

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
審計部發現高雄市部分Youbike站點經常缺車或瀕臨無車，但又有144站平均每日借還次數未達10人次借還，要求交通局檢討站點設置或移設的評估機制。記者宋原彰／攝影
審計部發現高雄市部分Youbike站點經常缺車或瀕臨無車，但又有144站平均每日借還次數未達10人次借還，要求交通局檢討站點設置或移設的評估機制。記者宋原彰／攝影

高雄市YouBike運量逐年提升，去年已突破5000萬人次騎乘，市府斥資5億投入1.3萬輛YouBike，但許多熱門站點仍不時出現「無車可借」情形，去年度民眾對於YouBike「無車可借等候時間」滿意度跌至7成7；且審計部日前揭露，全市各站點中，每日借還次數未達10人次高達144站，應檢討站點設置或移設機制。

交通局回應，將持續增站、增車以應使用需求，也透過鄰近站點互補效果，降低單站無車或剩餘1輛車情形，同時要求承商增加調度車與人力及調整夜間排班制度，並導入大數據預測機制，動態調整補充車輛；此外為有效擴大服務範圍，已訂定明確設站評估基準，持續透過數據分析及地方會勘等機制，調整租借人次長期偏低站點。

高雄市自2020年7月將使用11年的公共自行車租賃系統，全數替換為YouBike2.0系統至今已滿4年，交通局和微笑單車股份公司簽訂合約，斥資5億7898萬，陸續在全市設置1453站處租賃站、投入1.3萬輛YouBike，預計明年全市租賃站數達1500站，滿足民眾最後一哩路通行需求，去年已迎來5000萬人次騎乘。

高雄市公共運輸系統漸趨完備，YouBike使用人次漸增，根據市府去年度YouBike服務滿意度問卷調查結果，整體服務滿意度達9成5，但其中「無車可借等候時間」滿意度僅7成7，較前3年度（2020至2022年度）滿意度約9成4，呈現下降。

另根據高雄市城市資料平台擷取去年9月，全市各租賃站可借還車輛數即時資訊，審計部發現有站點於部分時段經常缺車，或瀕臨無車（僅餘1輛車），或未能配合大眾運輸系統營運時間增補車輛。例如高鐵左營站、捷運凹子底站、捷運後驛站等周邊YouBike站在通勤時間不時發生缺車情形。

審計部發現，根據去年5至8月民眾借還YouBike資訊，每月總借還次數介於235萬次至300萬餘人次間，其中每日低於68人次的站點共有898站，占總營運站點7成，而每日平均未達10人次共有援中港濕地公園等144站。審計部表示「整體顯示部分站點日平均借還量偏低，使用情形未臻理想，有待通盤檢討站點設置或移設的評估機制」。

市議員白喬茵表示，YouBike肩負串聯大眾運輸的重要使命，只要站點每天都有一個人使用，就有它存在的價值，不應該任意淘汰使用量較低的站點，熱點無車可用的狀況，微笑單車公司目前僅能依靠人力加強調度，難以因應上下課尖峰的大量需求，效率顯然不足。建議市府與業者可在需求量高的區域導入「電子圍籬」機制，允許使用者直接在圍籬範圍內借還車，避免因停車樁不足造成的困境，加速借還流程，提升整體服務品質。

審計部發現高雄市部分Youbike站點經常缺車或瀕臨無車，但又有144站平均每日借還次數未達10人次借還，要求交通局檢討站點設置或移設的評估機制。記者宋原彰／攝影
審計部發現高雄市部分Youbike站點經常缺車或瀕臨無車，但又有144站平均每日借還次數未達10人次借還，要求交通局檢討站點設置或移設的評估機制。記者宋原彰／攝影
審計部發現高雄市部分Youbike站點經常缺車或瀕臨無車，但又有144站平均每日借還次數未達10人次借還，要求交通局檢討站點設置或移設的評估機制。記者宋原彰／攝影
審計部發現高雄市部分Youbike站點經常缺車或瀕臨無車，但又有144站平均每日借還次數未達10人次借還，要求交通局檢討站點設置或移設的評估機制。記者宋原彰／攝影

YouBike 高雄市

延伸閱讀

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

台中YouBike設置數量1635站全國第二 站點見車率達90%以上

騎車漫遊北海岸 石門婚紗廣場等7處增設YouBike站

相關新聞

高雄3成公車站「500公尺內未設YouBike站」 偏鄉民眾轉乘不便

高雄YouBike2.0營運4年，累積5千萬人次騎乘，全市YouBike站點明年將達1500站，但全市已有超過5千座公車...

高雄YouBike「無車可借等候時間」惹民怨 審計部建議通盤檢討

高雄市YouBike運量逐年提升，去年已突破5000萬人次騎乘，市府斥資5億投入1.3萬輛YouBike，但許多熱門站點...

屏東好物選集宣傳摺頁出版 遊屏東「有玩又有掠」

抓住暑假的尾巴！屏東縣政府鼓勵全台遊客到屏東遊玩，首度推出「屏東好物選集」宣傳摺頁，結合歷屆「屏東十大伴手禮」獲選店家商...

馬祖坑道轉型！馬管處推鐳戰生存遊戲 邀遊客「開打」

想要體驗不一樣的槍林彈雨感覺！交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今年於「微光馬祖」系列活動中，特別推出「鐳戰生存遊戲」，把...

高雄甲仙驚現200米堰塞湖 下游危險

高雄市甲仙區因連日豪雨，山區土石滑落導致河道受阻，在崩坪坑與油礦溪匯流處與關山橋一帶，出現兩處土砂堵塞，水流無法順暢下泄...

國光客運 月底停駛高雄、屏東6路線

國光客運近期因不堪長期虧損與財務壓力，本月底營運調整，停駛部分虧損路線，屏東縣境內6條由國光客運經營的路線，縣府交通旅遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。